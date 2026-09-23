Pese a quedarse con la medalla de plata, el deportista uruguayo quedó molesto con la decisión de suspender la actividad de la jornada que le hubiera permitido a Uruguay pelear por el oro.

En la tarde del miércoles Uruguay sumó dos medallas en remo coastal de los Juegos Odesur 2026. El logro no se dio en el agua, sino a través de una decisión unilateral de la organización.

De mañana solamente se disputó el single femenino y luego, por razones climáticas, se decidió postergar el resto de las carreras. Con el paso de las horas, las condiciones del viento no mermaron y, al no existir mejoras, se decidió cancelar la disputa de los cuartos de final, semifinal y final de individual masculino, dobles masculino y femenino y dobles mixtos.

La delegación uruguaya sumó automáticamente dos medallas, ya que se decidió tomar los tiempos de clasificación como finales. Por tanto, Zoe Acosta y Romina Cetraro se quedaron con el oro en dobles femenino, mientras que Marcos Sarraute y Martín Zócalo fueron plata en dobles masculino. La producción lograda el martes terminó siendo definitiva.

A Sarraute no le gustó la decisión y cargó con todo contra la organización. En sus historias de Instagram posteó un video donde dijo que “es una mediocridad absoluta el remo sudamericano” y “que les chupa un huevo el trabajo y el esfuerzo de los deportistas”.

En un siguiente posteo, mencionó: “Se decide en una junta que se suspende porque hay muchas olas. Como siempre, en un escritorio los de traje y corbata. Me cuesta contarlo y a la gente le cuesta entender que sea tan poco serio un Juego Odesur”.

Sarraute lamentó que no se tenga en cuenta la preparación de los deportistas: “Pasás cuatro años esperando esto, sin tener un día libre, entrenando doble turno, en mi caso trabajando como nutricionista, y se decide en una junta que no podés correr. Todo el esfuerzo tirado a la basura”.