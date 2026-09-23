El fútbol femenino fue bronce y María Grippoli ganó plata en taekwondo; además, se dio una situación particular en ciclismo de pista: las uruguayas festejaron una medalla de plata que finalmente no consiguieron.

Uruguay arrancó la jornada con la gran victoria de Valentín Soca en los 1.500 metros, que significó el duodécimo oro celeste en los Juegos Odesur. Fue el inicio de lo que depararía la jornada: la delegación uruguaya llegó a 37 medallas, 13 de ellas doradas, y pugna por el séptimo lugar del medallero, en una definición muy reñida con Ecuador.

En atletismo también compitió Sebastián Daners en salto alto; el uruguayo se elevó por encima de los 2,08 metros y quedó sexto, a tres centímetros de los puestos de medalla. En la final de salto triple femenino, Millie Díaz terminó sexta y última, con 12,26 m; el oro fue para la brasileña Gabriele Sousa (13,57 m). Por último, en los 1.500 metros femenino, María Pía Fernández terminó lejos de sus mejores marcas: se quedó atrás en la última vuelta y cerró última con 4:37.72.

Entre accidentes climáticos, medallas y puntajes corregidos

Las condiciones climáticas de viento afectaron el desarrollo de varias competencias, una de ellas fue el remo coastal. La única que pudo competir fue Tatiana Seijas, quien perdió con la paraguaya Fiorela Rodríguez en cuartos de final.

El resto de la competencia, en principio, fue postergada. Como durante todo el día no hubo mejoras en las condiciones del tiempo que permitieran realizar las pruebas, la organización decidió tomar los tiempos de clasificación como definitivos y definir las medallas sobre esa base. De este modo, Zoe Acosta y Romina Cetraro se quedaron con el oro en dobles femenino, mientras que Marcos Sarraute y Martín Zócalo obtuvieron la plata en dobles masculino.

Las condiciones del tiempo también llevaron a la suspensión de la mayoría de las carreras pactadas en canotaje. Las finales de los 1.000 metros, en las que participaban Matías Otero en kayak y Yoel Becerra en canoa, quedaron finalmente suspendidas por el viento.

En ciclismo de pista, Paola Silva y Luciana Wynants participaron en la prueba Madison, una carrera de relevos en parejas. Una de las participantes compite de forma activa en la pista y la otra circula a un ritmo más lento por la parte superior mientras espera su turno. El relevo es por contacto, y el cambio se efectúa cuando la ciclista activa impulsa a su compañera mediante un toque; en femenino se recorren 20 kilómetros. Las uruguayas parecían tener el segundo puesto que les garantizaba colgarse la medalla de plata. Sin embargo, luego del festejo, se hizo una corrección en la clasificación final y la dupla celeste bajó al cuarto puesto.

En surf, Martín Ottado perdió en el repechaje ante el chileno Noel de la Torre. El uruguayo puntuó 10,43 y su rival 14,97. El surfista celeste quedó eliminado de los Odesur.

En salto ecuestre participaron en la primera ronda Martín Rodríguez, Juan Serra, Francisco Calvelo, Juan Manuel Luzardo y Diego Alonso. Todos compitieron de forma individual y sumarán para el colectivo en el que Uruguay terminó quinto en el día, solamente por encima de Paraguay.

Bronce en fútbol femenino

Uruguay se quedó con la medalla de bronce en fútbol femenino, deporte en el que se juega en la categoría sub 20 en los Odesur. El partido salió 1-1, pero la celeste fue muy superior y mereció ampliamente la victoria. Erika Vidiella abrió la cuenta a los 23 minutos del primer tiempo, pero en el complemento lo igualó de penal la golera paraguaya Tamara Amarilla, que además fue figura al tapar varias opciones de gol. En la definición desde el punto, Uruguay metió los cuatro tiros por intermedio de Lara Elhordoy, Agustina Gómez, Isabella Pérez y Julieta Mozejko. Manuela Techera atajó el último. La selección uruguaya se tomó revancha del partido en la fase de grupos, en el que las guaraníes habían ganado 1-0.

Hubo más deportes colectivos con actividad para Uruguay. En handball masculino, la celeste debutó con una derrota frente a Brasil y se recompuso con una victoria 38-19 sobre Perú. Christian Rostagno fue el goleador con 8 tantos. Este jueves se enfrentarán a las 14.30 ante Chile.

Además, el equipo masculino de waterpolo mantuvo la racha tras el triunfo del martes frente a Chile y le ganó 16-8 a Perú. En el turno de la noche, como era previsible, perdió con Brasil. Este jueves cierran el grupo ante Argentina. El femenino, que no pudo ganar hasta el momento, cayó 23-2 ante Argentina, y este jueves chocará con Chile.

A la pelotita

Leonella Acosta perdió en semifinales de frontball, una modalidad de pelota vasca, ante Micaela Cortez. La argentina se impuso en dos sets, 10-5 y 10-6. La uruguaya, que cumplió 39 años durante los Odesur y había llegado a esta jornada sin perder un set, jugará por el bronce el jueves a las 9.30 ante Zita Solas, de Chile, a quien ya le ganó en la fase de grupos.

En pádel, las dos parejas uruguayas arrastraban un triunfo y una derrota, y en la jornada se enfrentaban a Ecuador. Camila David y Camila Belassi cayeron contra Alejandra Álvarez y Marines Holguín, 3-6, 6-4 y 6-3, y quedaron afuera de semifinales. Higor Ensslin y Juan Artia, en cambio, vencieron 6-0 y 6-0 a Estéfano Montoya y Frederick Armijos y avanzaron a semifinales.

En pelota de goma trinquete, el equipo femenino, integrado por Sofía Vicente y Camila Naviliat, venció 2-0 a las peruanas Jessenia Bernal y Grecia Febres, se aseguró una medalla y jugará la definición por el oro con Argentina. En masculino, Manuel Peluá y Santiago Varela también vencieron a los peruanos David Yupanqui Aguilar y André Bellido, 2-1, y jugarán el jueves por el bronce.

En tenis, Francisco Llanes clasificó a cuartos de final al vencer a Juan Sebastián Gómez, de Colombia. El uruguayo ganó el primer set 6-1 y en el segundo estaba 5-1 arriba, pero su rival se lo dio vuelta. De todas formas, por una dolencia física, el colombiano se retiró en el tercer set.

Taekwondo de plata

En combates Tomás Dotta debutó en karate ante el brasileño Giovani Felipin en la categoría hasta 84 kilos y perdió 4-2. Luego igualó 6-6 con el boliviano Gael Muñoz, cayó 4-1 con el venezolano Joaquín Sánchez y cerró su participación con una derrota 8-4 ante paraguayo Iván Britos.

También hubo taekwondo, con gran participación de María Grippoli: en cuartos de final le ganó 2-0 a Priscila Rodríguez, de Argentina, y en semifinales a Julia Silva, de Brasil. En la final se encontró con una rival importante, la colombiana Andrea Ramírez, dos veces campeona panamericana de la disciplina y reciente ganadora en Las Vegas, donde superó en su camino a la campeona mundial mexicana Daniela Souza. Grippoli cayó 2-0 y se quedó con la medalla de plata.

En la categoría hasta 58 kilos masculino, Matías López venció 2-1 a Samero Doebe, de Surinam, pero luego perdió en cuartos de final con el argentino José Acuña. El uruguayo tenía chance de llegar a la medalla de bronce frente al panameño Ian Romero, pero perdió 2-1. En la misma competencia, Aharon Méndez cayó ante el brasileño Paulo Melo.