Récord uruguayo en los Odesur 2026

Las nuevas medallas de oro, plata y bronce conseguidas por Uruguay en las últimas horas durante el penúltimo día de competencia de los Juegos Odesur 2026, en Santa Fe, marcan un hito histórico para el Comité Olímpico Uruguayo: la delegación alcanzó las 52 medallas totales (16 de oro, 14 de plata y 22 de bronce) y superó la marca de 51 preseas de los Juegos Cruz del Sur de Santiago, en 1986, y Rosario, en 1982. Esta cifra se transforma en el registro más alto del deporte uruguayo en la historia de los Juegos Sudamericanos, alcanzado en un escenario de exigencia e integración continental completamente distinto al de aquellas competencias de décadas atrás.

Además, las medallas doradas de Matías Otero —quien se impuso en el kayak individual K1 500 metros— y de Julián Schweizer —consagrado en la modalidad de longboard del surf— llevaron a la representación uruguaya a la cifra de 16 medallas de oro. Con ese registro, Uruguay igualó a Ecuador, que permanece en el séptimo lugar de la tabla general, únicamente por acumular una mayor cantidad de preseas en el conteo total (76 contra 52).

A esa cosecha se sumó una actuación de relieve en el canotaje: Emilia Milich, con tan solo 17 años, consiguió la medalla de bronce en el K1 500 metros. El logro no solo significó su segundo podio en el certamen, sino que inscribió un hito sin precedentes al conquistar la primera medalla femenina del canotaje uruguayo en la historia de los Juegos Suramericanos.

Por su parte, Matías Otero agigantó su figura en la laguna Setúbal: además del oro precedente, sumó su tercera medalla de plata al finalizar segundo en el K1 1.000 metros por detrás del argentino Agustín Vernice. Con este resultado, el palista uruguayo coronó una actuación personal extraordinaria con cuatro preseas en total.

La delegación amplió su cuenta en la disciplina de pádel con una nueva medalla de bronce obtenida por la pareja masculina integrada por Higor Ensslin y Juan Artia, quienes se impusieron ante el binomio chileno en el cruce definitorio.

En la distribución por disciplinas, el remo encabeza la nómina con 13 preseas (seis de oro, dos de plata y cinco de bronce), seguido por el canotaje de velocidad con seis (una de oro, cuatro de plata y una de bronce) y el atletismo también con seis (tres de oro y tres de plata). El boxeo aportó cinco medallas (una de oro, una de plata y tres de bronce), mientras que las bochas sumaron tres (una de plata y dos de bronce).

Con dos medallas figuran la pelota vasca en trinquete (una de plata y una de bronce), la casilla de remo (una de oro y una de plata) y el hockey sobre césped (dos de bronce). Por su parte, lograron una medalla de oro el ciclismo de ruta, la natación, la vela y el tiro deportivo. Con una de plata se anotaron el taekwondo y el surf (sumada a su presea dorada en longboard). Finalmente, aportaron una medalla de bronce el concurso completo ecuestre, los deportes electrónicos, la esgrima, el fútbol femenino, el judo, el kárate, la lucha y el rugby 7.