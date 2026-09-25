Más medallas para Uruguay en los Juegos Odesur

Chile y Uruguay en la prueba de kayak 4 femenino en canotaje de velocidad, el 24 de setiembre, en Costanera Este en Santa Fe.

En la mañana de la penúltima jornada de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, Uruguay acrecentó su cosecha de medallas hasta alcanzar la marca de 48 preseas.

La delegación ratificó así un hito histórico tras haber superado el objetivo inicial de las 40 medallas de Asunción 2022, marca que se quebró el jueves con el oro de Valentín Soca y la plata de Santiago Catrofe en los 5.000 metros, sumadas a los plateados de Deborah Rodríguez y Emiliano Lasa en la pista y el campo. Uruguay mantiene de momento 14 medallas de oro y se ubica en el octavo puesto del medallero. En el horizonte de la recta final asoman dos metas: intentar cazar el séptimo lugar que ostenta Ecuador con 16 oros y, en una perspectiva más lejana, igualar el récord histórico de 17 preseas doradas conseguido 40 años atrás en los Juegos de Santiago 1986.

Mucha plata en kayak

Las pruebas de canotaje de velocidad, en su especialidad de kayak, tuvieron como escenario las aguas de la laguna Setúbal, el inmenso espejo de agua que abraza a la ciudad de Santa Fe. A lo largo de la Costanera Este, entre playas y vegetación rioplatense, los paleadores debieron lidiar con un trazado abierto, expuesto al viento y al oleaje natural del río, condiciones que transformaron la pista en un terreno exigente y por momentos controversial para las delegaciones. En ese marco geográfico y técnico, la disciplina aportó un destacado saldo para la delegación oriental.

Temprano, en la Costanera Este, Matías Otero y Santiago Melo consiguieron la medalla de plata al quedarse con la segunda posición en el K2 masculino sobre 500 metros. La dupla uruguaya peleó la regata palada a palada y cedió recién en el remate por un segundo ante los argentinos Agustín Vernice y Gonzalo Carreras, quienes se llevaron el oro, pero superando a los venezolanos Cristian Canache y Ray Acuña.

Posteriormente fue el turno de las competencias mixtas, donde Emilia Milich y Julián Cabrera obtuvieron la medalla plateada en el K2 mixto sobre 500 metros. Los uruguayos entraron por detrás de la pareja argentina compuesta por Agustín Vernice –que también se había impuesto en la prueba masculina– y Brenda Rojas, pero por delante del bote brasileño integrado por Vagner Souta y Ana Paula Vergutz.

Con estas dos actuaciones, el canotaje alcanzó su tercera medalla en la competencia. La serie se había abierto en la jornada del jueves 24 de setiembre, cuando el K4 masculino –compuesto por Matías Otero, Julián Cabrera, Martín Gorriti y Santiago Melo– se adjudicó la medalla de plata tras finalizar en el segundo puesto por detrás de la embarcación argentina en la prueba de 500 metros.