Trouville ganó con un doble en la hora y volvió a la Liga Uruguaya

Josh Ferguson, de Sayago con Dennis Mckinney y Rodrigo Brause de Trouville, el 24 de setiembre, en la cancha de Sayago.

En la Liga de Ascenso del básquetbol uruguayo subieron dos clubes históricos, los que se armaron para lograr este objetivo, confirmando que es un deporte lógico. El torneo ofrecía el premio grande para los ganadores de las semifinales, los dos cupos se definieron en series al mejor de cinco.

Olimpia ascendió al barrer a Verdirrojo de forma categórica y Trouville logró el segundo boleto al vencer 3-1 a Sayago. En el cuarto punto de la serie, de visitante, se impuso 83-81 con doble en la hora de Michael Henry, que rompió la hegemonía de triunfos locatarios en la llave.

El rojo de Pocitos fue superior en el encuentro, llegó a tener hasta 12 puntos de diferencia en el segundo cuarto, en un partido donde impuso condiciones desde la defensa. Empujado por su público, el locatario lo trajo con los triples de Nicolás Lema y una defensa con cambios de hombre en las cortinas directas. Además, el extranjero Josh Ferguson dominó la pintura.

En el cierre, Santiago Calimares puso una bomba vital para igualar el encuentro a falta de 22 segundos. La última fue para Trouville. Henry, que llegó para playoffs, asumió la bola pesada con toda su jerarquía, consumió segundos y la tiró de forma magistral sobre el filo del reloj. La pelota entró y se desató el festejo.

Sayago tenía una falta para dar sin darle libres al rival pero no atinó a cortar en ningún momento, si bien fue un lanzamiento complejo, pudo evitarlo y obligar a un saque de costado con pocos segundos por jugar.

El equipo de Nicolás Díaz consiguió el objetivo, se armó por encima de la media y, aunque le costó el torneo por momentos, terminó logrando el ascenso. Su estadía en segunda duró una sola temporada.

Por la copa

Si bien el gran desafío era el ascenso, ahora habrá un partido entre Olimpia y Trouville para definir el título. En principio se jugará el martes a las 19.30 y las opciones de cancha son el Palacio Peñarol y Larre Borges, aunque en algún momento las autoridades del torneo querían jugar el último encuentro en Flores.

Lucio Castellani no estará en el elenco de Colón ya que tiene compromisos asumidos en Gimnasia de La Plata, en Argentina. En el rojo no estará Agustín Irastorza y es duda Pablo Gómez que viene arrastrando una lesión muscular.