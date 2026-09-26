Hay futuro: dos atletas uruguayas de 17 años destacadas en los Juegos Odesur

Antonella Bonomi, durante la prueba final de 3.000 m con obstáculos femenino en atletismo, de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el 25 de setiembre.

La delegación uruguaya consumó su mejor participación histórica en los Juegos Odesur, que finalizan este sábado, después de llegar al objetivo de mejorar la marca de Asunción 2022, cuando se consiguieron 40 medallas. En esta decimotercera edición de los juegos, Uruguay cerró la competencia con 54 medallas en total.

Una luz al otro lado del río

Cinco medallas se sumaron este viernes en el cierre de la competencia de canotaje, en la que se destacó Matías Otero con una de las 17 preseas doradas que aseguró Uruguay. Pero resulta preponderante el logro de Emilia Milich, palista de 17 años, que hizo historia al colgarse la primera medalla femenina uruguaya en esta disciplina a nivel de juegos sudamericanos.

La joven atleta salteña puso un tiempo de 1:50.82 en la categoría K1 500 metros, y aseguró la medalla de bronce tras ser superada por la argentina Brenda Rojas, competidora olímpica, que paró el reloj en 1:48.66 para quedarse con el oro. Por delante también terminó la brasileña Ana Paula Vergutz, que cruzó la meta con un tiempo de 1:49.92.

Milich sumó además una medalla de plata en la competencia mixta, compartiendo canoa con Julián Cabrera en el K2 500 metros, carrera que también ganó Argentina y que Brasil completó el podio.

En carrera

Antonella Bonomi, corredora de 17 años, compitió este viernes en los 3.000 metros con obstáculos y terminó la carrera en el último lugar, pero esta ubicación es apenas anecdótica para la joven atleta, que se midió ante corredoras más experimentadas.

Con un tiempo de 10:44.77, Bonomi rompió el récord nacional sub-18 y sub-20 en los 3.000 metros con obstáculos, lo que ratifica su condición de gran promesa del atletismo nacional.

La corredora atraviesa un año consagratorio: en marzo había conseguido un triplete histórico —dos medallas de bronce y una de plata— en el Sudamericano Indoor de Cochabamba, y en abril brilló en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, al quedarse con el oro en los 2.000 metros con obstáculos, disciplina en la que estableció un nuevo récord sudamericano con un tiempo de 6:57.92.