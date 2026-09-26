Juegos Odesur: Uruguay cerró su participación con medalla de oro en salto ecuestre

Emilia Milich clasificó en quinta posición en la prueba final de K1 200m Femenino en Canotaje de Velocidad de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el 25 de setiembre.

Juan Manuel Luzardo sumó la última presea dorada para la delegación celeste, que selló su mejor participación en los Juegos Odesur.

Este sábado, en el último día de competencia de los Juegos Odesur 2026, Uruguay sumó una nueva medalla de oro, que se colgó Juan Manuel Luzardo, tras quedar primero en la clasificación general de salto ecuestre, por arriba del brasileño José Luiz Guimaraes y de la boliviana Karen Boos Pegler.

A lomo de caballo

El atleta uruguayo y su caballo Guizmo du Riou completaron una final perfecta, sin faltas en ninguno de sus dos recorridos, y le pusieron un cierre soñado a la participación celeste en los juegos. Uruguay alcanzó 54 medallas en total —17 de oro, 14 de plata y 23 de bronce— para superar con creces la marca obtenida en la edición anterior, cuando se obtuvieron 40 medallas en Asunción 2022.

Esta última jornada de los juegos en Santa Fe tuvo otros jinetes uruguayos en competencia, pero ninguno repitió la gesta de Luzardo. Martín Rodríguez finalizó en el puesto 17, mientras que Francisco Calvelo no terminó la segunda ronda. Juan Serra y Diego Alonso no consiguieron terminar la primera ronda.

Los mejores de la historia

Este sábado también cerró su participación el equipo masculino de handball, que jugó ya sin chances de obtener medalla pero aseguró el cuarto puesto tras ganarle a Paraguay por 22-21. Esa misma posición ocupó la selección masculina de waterpolo, que peleó por la medalla de bronce contra Colombia, pero cayó por 16-8.

Faustino Martin, de Uruguay y Juan Saco, de Argentina, el 25 de setiembre durante un partido por la primera fase del Handball Masculino, durante los. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Con estos resultados se completó la participación uruguaya, que finalizó en la octava posición del medallero general, entre 15 países participantes, mostrando una significativa evolución en la competencia general y siguiendo una tendencia de crecimiento ya notoria desde hace un tiempo, a la que se apostará por sostener y profundizar.

El remo uruguayo se destacó especialmente: fue la disciplina que más preseas aportó para esta edición de los juegos, con 13 en total —6 de oro, 2 de plata y 5 de bronce—. Le siguen el canotaje y el atletismo, disciplinas que aportaron 6 medallas al palmarés celeste de 2026, mientras que los peleadores uruguayos sumaron 5 medallas en boxeo. Otras 3 distinciones colgantes se obtuvieron por deportistas uruguayos en las bochas, y con dos medallas más se inscriben las disciplinas de hockey, remo costero, pelota vasca y deportes ecuestres.

Completan el medallero uruguayo las obtenidas en ciclismo, tiro, surf y natación —todas ellas doradas—, fútbol femenino, frontball, judo, kárate, pádel, rugby masculino, esports, taekwondo y lucha libre.