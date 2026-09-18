Tres oros más para Uruguay en el cierre del remo en los Juegos Odesur

Ynela Aires, Lucía Arrieta, Romina Cetraro, Luciano García, Leandro Rodas, Marcos Sarraute, Tatiana Seijas, Martín Zócalo y Zoe Acosta en la final del ocho remos largos con timonel mixto, el 18 de setiembre en la laguna Setúbal, en Santa Fe.

El cierre de la cuarta y última jornada de la competencia de remo en los Juegos Odesur 2026, en la laguna Setúbal, en Santa Fe, fue notable para la delegación uruguaya, que marcó una vez más un momento de vigencia en la competencia sudamericana al sumar tres medallas de oro y una de bronce. De las cinco finales disputadas en la jornada de Santa Fe 2026, el remo uruguayo logró subir al podio en las cuatro en las que participó, superando, al final de la competencia, la cosecha de Asunción 2022.

Sobre una pista compleja por la acumulación de camalotes, el viento y las dificultades de los andariveles de la laguna, el equipo oriental alcanzó preseas en cada una de las pruebas en las que hubo botes celestes. La obtención de tres nuevas medallas de oro llevó al Comité Olímpico Uruguayo a escalar hasta el sexto lugar del medallero de oros, aunque quedó detrás de Perú y Ecuador en medallas de plata.

Se destacaron los oros que obtuvo Bruno Cetraro –uno en single masculino y el otro en cuádruple par– y la sorpresa final en la carrera de ocho remos largos mixto con timonel, en la que las remeras y remeros uruguayos se impusieron con autoridad para coronar la actuación general.

Cetraro se convirtió en el deportista uruguayo con más medallas de oro en los Odesur e igualó al histórico nadador sanducero Carlos Scanavino, ganador de ocho medallas áureas.

Ynela Aires, Lucía Arrieta, Romina Cetraro, Luciano García, Leandro Rodas, Marcos Sarraute, Tatiana Seijas, Martín Zócalo y Zoe Acosta en la final del ocho remos largos con timonel mixto, el 18 de setiembre en la laguna Setúbal, en Santa Fe. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Remos de oro

La presencia del remo uruguayo en la pista de la laguna Setúbal tuvo su primer impacto en la rama femenina con la actuación de Nicole Yarzón. En la final del par de remos cortos, la remera celeste firmó la tercera colocación y se adueñó de la medalla de bronce, al quedar detrás de la paraguaya Nicole Martínez –ganadora del oro– y de la brasileña Beatriz Tavares. El podio de Yarzón no solo sumó una presea en la jornada santafesina, sino que representó la décima medalla de la delegación en la competencia.

Entre la vegetación que arrastraba la laguna Setúbal y la amenaza constante de postergación por la presencia de camalotes, Bruno Cetraro impuso la jerarquía de su bote en single scull masculino. El montevideano aguantó el embate final y cruzó la meta en 6:32.83, dejando atrás al chileno Andoni Habash y al argentino Agustín Scenna. Con este triunfo, alcanzó su séptima medalla de oro en Juegos Odesur –una cifra que lo consolidaba como el remero más laureado del deporte uruguayo en la historia de la competencia continental– y aportó la cuarta dorada para la disciplina y la undécima de la delegación en Santa Fe.

Nicole Yarzón, el 18 de setiembre en la laguna Setúbal, en Santa Fe. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

La cosecha de Bruno Cetraro y del remo uruguayo no se detuvo. Apenas una carrera después, la tripulación celeste volvió a subirse a lo más alto del podio al ganar la final de cuádruple par masculino. El bote, integrado por Cetraro, Felipe Klüver, Martín González y Leandro Salvagno, impuso sus condiciones para colgarse un nuevo oro. Por el primer andarivel, signado por la acumulación de vegetación, los cuatro remeros orientales dominaron la regata de punta a punta a lo largo de los dos kilómetros en las castigadas aguas de la laguna Setúbal.

Ese bote resume la historia reciente y el presente de la náutica uruguaya. Amalgama la trayectoria de Salvagno con la potencia de la generación olímpica de Cetraro y Klüver, sumadas al trabajo fino de González. Sostener el dominio continental en una prueba colectiva no hace más que confirmar que el remo uruguayo se construye en equipo. La embarcación celeste cruzó la meta deteniendo el reloj en 5:31.05, sacándole casi tres segundos de ventaja a la tripulación chilena, mientras que Argentina se quedó con el bronce.

Fue el octavo oro de la historia de Cetraro, la marca máxima del deporte uruguayo en la competencia continental.

Bruno Cetraro, el 18 de setiembre, en la laguna Setúbal, en Santa Fe. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

El remate de la jornada dorada lo firmó una embarcación sin demasiado rodaje previo pero con un aplomo notable: ocho remos largos con timonel mixto. La tripulación conformada por Ynela Aires, Romina Cetraro, Leandro Rodas, Tatiana Seijas, Zoe Acosta, Luciano García, Marcos Sarraute y Martín Zócalo –con Lucía Arrieta al mando desde el timón– detuvo el reloj en 5:35.01 para adueñarse de la medalla de oro, relegando a Chile al segundo lugar y a Brasil al tercer escalón del podio. La conquista del ocho guardaba un valor inédito: fue la primera medalla de oro en una prueba mixta para el deporte uruguayo en toda la historia de los Juegos Sudamericanos.

Uruguay bajó el telón de su actuación en Santa Fe igualando su mejor marca histórica de oros obtenida en Asunción, a solo una medalla dorada de Chile en el medallero general de la disciplina. La diferencia no se dio por una derrota en la pista, sino por un tema de número: la única regata del viernes sin bote uruguayo fue la de cuatro par de remos cortos femenino.

Las chilenas ganaron esa prueba y desequilibraron la balanza para cerrar con 7 oros, 5 platas y 1 bronce (13 en total). Uruguay firmó una planilla idéntica en cantidad de podios –13 medallas– con 6 oros, 2 platas y 5 bronces, demostrando la enorme productividad de un plantel que peleó cada regata hasta el final.