Juegos Odesur: fin de semana con partidos en deportes colectivos, ciclismo en pista y medallas en juego

Este sábado la jornada arranca temprano en Rosario, con clasificaciones de judo y lucha olímpica desde las 10.00, cuyas finales se juegan el mismo día a las 12.30 y 17.00, respectivamente. En natación artística hay actividad en solo técnico, dueto libre y rutina por equipos a lo largo de toda la jornada.

Por la tarde el foco se traslada a los deportes colectivos, porque el rugby seven masculino juega tres partidos de fase regular (14.22 con Chile, 16.42 ante Perú y 20.08 partidazo contra Los Pumas seven) y el femenino, dos (15.28 frente a Colombia y 17.48 contra Chile), mientras el fútbol masculino se mide con Argentina a las 15.00 en el estadio Marcelo Bielsa.

El domingo será una jornada de definiciones. El fútbol femenino cierra el grupo ante Venezuela a las 10.00, y por la tarde el rugby seven llega a los últimos cruces, el femenino ante Argentina (15.14) y el masculino frente a Colombia (15.58). Según cómo terminen podrán disputar partidos por medallas.

También debuta la pelota vasca, con frontón masculino desde las 9.30 (Agustín Paglia contra Argentina) y trinquete masculino y femenino a las 17.00, ambos también ante Argentina.

En Santa Fe, hockey masculino y femenino cierran su fase regular ante Argentina (12.00) y Chile (10.00), respectivamente, y el handball femenino hace lo propio ante Chile a las 17.00. En Rafaela, el ciclismo de pista define medallas en persecución por equipos femenino (Mariana García Britos, Florencia Revetria, Paola Silva y Luciana Wynants), con bronce a las 19.00 y oro a las 19.15. Y en Mar del Plata, el surf abre su participación con Inés Beisso en longboard femenino y Julián Schweizer en longboard masculino, ambos desde las 8.00.

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