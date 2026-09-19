Juegos Odesur: Lucas Fernández se quedó con el oro en Boxeo

El boxeador uruguayo sumó la décima medalla dorada para Uruguay, mientras que en la categoría de hasta 65 kilos Santiago Cardozo se quedó con la de plata.

El boxeo sumó este viernes otras dos medallas para Uruguay en los Juegos Odesur 2026 y completó una jornada muy destacada para los deportistas celestes. Lucas Fernández se quedó con la presea dorada tras vencer en la final al ecuatoriano Billy Arias por decisión dividida, en la categoría de hasta 55 kilos.

El peleador uruguayo ganó 4-1 esta última justa para quedarse con la máxima distinción en Santa Fe, después de haber derrotado 5-0 a Noe Barrientos, de Bolivia, en cuartos de final, y 3-2 al brasileño Michael Trindade en semifinales.

En la categoría de hasta 65 kilos, el brasileño Yuri Reis se quedó con la medalla dorada al batir al uruguayo Santiago Cardozo, que cayó por nocaut en el segundo round y debió conformarse con la presea plateada.

Uruguay ocupa ahora el sexto lugar del medallero general, por detrás de Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y Chile. Con la medalla de oro de Lucas Fernández, ya son diez las preseas doradas que se colgaron del cuello los deportistas celestes: seis de ellas en remo, una en ciclismo y una en tiro, obtenidas este mismo viernes por Thomas Silva y Julieta Mautone, y la que consiguió Angelina Solari en natación. Además, Uruguay ostenta hasta el momento cuatro medallas de plata y 11 de bronce.

Ciclismo femenino

El ciclismo de ruta arrancó con protagonismo de la cuarteta femenina, que raspó el podio en la definición apretada del pelotón. En el trámite de la carrera, la trinitaria Florencia Revetria firmó una de las notas de la jornada con una larga escapada en compañía de una argentina.

Con un tiempo de 2:47:48, Paola Silva y Florencia Revetria terminaron octava y novena, pero a tan solo una décima de segundo de las tres medallistas: la argentina Julieta Benedetti, la colombiana Lina Hernández y la boliviana Elizabeth Vásquez.

Luciana Wynants terminó en el puesto 17, apenas a dos décimas de segundo, mientras que Mariana García —la ciclista que en la prueba contrarreloj días atrás tuvo una durísima caída al impactar contra una valla mal ubicada— corrió la prueba de ruta tras ser atendida por la urgencia médica y finalizó en el puesto 22, con 2:47:50, a tan solo tres décimas de segundo de las triunfadoras.

Afuera por ippon en judo

En los -73 kg de judo, Paolo Silva abrió el día con buen pie al despachar por ippon al boliviano Arturo Ledesma. Sin embargo, el margen en el tatami es estrecho: en octavos cayó por la misma vía ante el brasileño Guilherme Castro y, ya en la repesca por el bronce, el ecuatoriano José González lo dejó sin margen con un tercer ippon que sentenció su salida.

En los -66 kg, el camino de Luciano Liori tuvo el mismo freno absoluto: cayó por ippon en su debut frente al argentino Joaquín Tovagliari y, ya en la repesca, el colombiano Jerónimo Pino lo dejó fuera de combate por la misma vía.

Bien perfiladas

Las uruguayas Agustina Medina y Lucía Ververis firmaron una actuación sobresaliente en la clasificación de duetos en la fase técnica de natación artística: cosecharon 235,1883 puntos y se adueñaron del tercer lugar de la tabla. La figura de Medina y Ververis metiéndose en la conversación entre las potencias continentales es el abstract del esfuerzo acumulado de meses de entrenamiento en silencio que se pone a prueba en una sola rutina de tres minutos. Este sábado, la dupla de nadadoras uruguayas compite al mediodía en rutina libre.