El encuentro entre Nacional y Albion, debut de ambos en la Copa AUF Uruguay, sigue siendo el jueves 27 de agosto, pero cambió de horario. Según pudo confirmar la diaria, se jugará a las 18.15 en el Gran Parque Central, y no a las 20.00 como estaba previsto en la fijación original.

El cambio responde a algo que ya habíamos anticipado: ese mismo día, a las 20.10, Uruguay debuta en la segunda y definitiva fase de las Eliminatorias para el Mundial de básquetbol de Qatar 2027, recibiendo a Bahamas en el Antel Arena. Ambos eventos compartían a Directv como pantalla principal, lo que motivó la modificación.

El juego entre tricolores y pioneros corresponde a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Uruguay 2026, quinta edición del torneo, que arranca el martes 25 de agosto con Cerro-Cerrito. En la fase en la que están 24 equipos profesionales (los 16 de Primera y ocho de la Segunda División), divididos en seis grupos de cuatro que jugarán todos contra todos a una rueda. Avanzan los dos mejores de cada grupo más los cuatro mejores terceros, que en una siguiente instancia eliminatoria se completarán con los representantes del fútbol amateur del interior. El campeón se queda con un cupo a la Copa Libertadores 2027. En el sorteo de grupos, Nacional quedó en una serie con Albion, Progreso y River Plate, mientras que Peñarol, el campeón defensor, comparte grupo con Montevideo City Torque, Danubio y Atenas.

Para el equipo de Gerardo Jauri, el duelo con Bahamas es el arranque de una etapa clave. Viene de liderar su grupo en la primera fase y buscará, junto con Canadá, Panamá, Argentina, Bahamas y Puerto Rico, uno de los boletos al Mundial, algo que la celeste no logra desde hace 41 años (su última participación fue en España 1986). Cuatro días después, el 31, Uruguay tendrá la visita de la selección tica.