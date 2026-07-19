No habrá actividad de Primera y Segunda División hasta que “existan garantías efectivas que nos permitan desarrollar nuestro trabajo en condiciones de seguridad”, argumentó el gremio.

Tras el empate 0-0 en el clásico de barrio entre Rentistas y Cerrito disputado en el complejo de los rojos, hubo incidentes entre las parcialidades, que se registraron 20 minutos después de la finalización del encuentro.

La Policía participó del inconveniente en el que hubo lanzamientos de proyectiles y vidrios rotos en el estacionamiento del estadio, en el intento de persuadir, hubo un cruce con hinchas de los bichos colorados. El futbolista Jean Martínez, que había salido del vestuario para ver a sus familiares, fue agredido por un efectivo policial, según denunció el club. El jugador debió ser trasladado a un hospital.

Rentistas emitió un comunicado de forma inmediata y la Mutual de Futbolistas decretó el paro en la noche sabatina. No habrá actividad de Primera y Segunda División “por los repudiables hechos de violencia que provocaron lesiones de gravedad a un compañero”, señaló el gremio. La medida permanecerá hasta que “existan garantías efectivas que nos permitan desarrollar nuestro trabajo en condiciones de seguridad”. La Mesa Ejecutiva de Primera y Segunda División acompañó la medida y esperará que el gremio levante el paro para fijar el retorno de la actividad.

La directiva de los bichos colorados también denunciará a los árbitros Bruno Sacarello y Daniel Rodríguez por “arbitraje manifiestamente tendencioso y parcial”.

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