Vecinos rechazan centro de evacuación del Mides en ruta 39 y juntan firmas para pedir su traslado

La presidenta de la comisión vecinal de los barrios Hipódromo, Villa Hípica y Monte Hermoso dijo que, tras la instalación del refugio para personas en situación de calle, aumentaron los robos y la inseguridad.

Vecinos del barrio Hipódromo juntan firmas para que se traslade el nuevo centro de evacuación instalado sobre la ruta 39 a principios de mayo, ante episodios de inseguridad, informó a la diaria la presidenta de la Comisión de Vecinos de los barrios Hipódromo, Villa Hípica y Monte Hermoso, María Noguera.

Las firmas serán adjuntadas a las cartas que entregarán al intendente Miguel Abella y a la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Paula Caballero, el lunes 1º de junio.

Según explicó Noguera, las personas en situación de calle que asisten al refugio circulan durante el día por el barrio y duermen en espacios públicos, “sin un control” de las autoridades competentes. En ese sentido, reclamó que “el Mides dé la cara ante el barrio y responda [por la problemática]”.

Asimismo, señaló que algunos usuarios del refugio “exigen a los vecinos dinero o alimentos” y que “han desaparecido objetos de patios de viviendas como ropa o bolsas de arena”, hechos que asocian a la circulación de estas personas. Parte de esos artículos han sido comercializados, denuncian residentes en la zona.

Noguera aseguró que “se observa un cambio rotundo en el aumento de robos y no se va a permitir que, cuando se logró tener un barrio tranquilo, suceda esto”. No obstante, aclaró que el reclamo no busca “discriminar” a esta población, sino cuestionar “su circulación por el barrio durante el día y que exijan que se les dé lo que piden; es problemático”, sostuvo.

“Hay un patrullero frente al refugio al servicio de ellos, y el barrio Hipódromo, con más de 50 años de existencia, todavía no tiene un destacamento policial”, cuestionó Noguera, pese a que en febrero se celebró la firma de un comodato entre OSE y el Ministerio del Interior (MI) para avanzar en la construcción de uno en la zona. Ese mismo mes, la presidenta advirtió a este medio que la seccional sexta de Maldonado Nuevo, que actualmente atiende esta zona, “no da abasto”.