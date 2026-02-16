El vicepresidente de OSE, Guillermo Caraballo, firmó el comodato que habilita al Ministerio del Interior a avanzar en la construcción de un destacamento policial en el barrio Hipódromo, una obra considerada prioritaria para fortalecer la seguridad en la zona.

La noticia fue comunicada a la comunidad durante una recorrida por el barrio en la que participaron el citado jerarca, el jefe de política de Maldonado, Víctor Trezza, el alcalde del Municipio de Maldonado, Damián Tort, y el diputado frenteamplista Joaquín Garlo.

En la instancia constataron las condiciones del terreno que OSE otorgó en comodato al Ministerio del Interior para avanzar en la concreción de esta dependencia policial, con la colaboración del municipio.

El predio había sido ofrecido por la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de OSE, en julio de 2025, para oficiar como plaza. Sin embargo, las autoridades evaluaron que era oportuno utilizar ese espacio para construir el destacamento, recordó el alcalde Tort.

A tal fin, en octubre del año pasado comenzaron las conversaciones entre el municipio fernandino y el jefe de Policía para dar respuesta a un reclamo vecinal que estaba planteado desde 1993, dijo a Cadena del Mar. La solicitud formal dirigida a OSE y al Ministerio del Interior fue planteada por Garlo en diciembre desde la Cámara de Representantes.

Para el legislador, la firma del comodato es “un hito importantísimo”, porque se trata de “un histórico reclamo de la comunidad” y el crecimiento poblacional hacía “indispensable reforzar la presencia territorial del Estado”. Añadió que la construcción del destacamento “será coordinada entre distintos niveles del Estado”.