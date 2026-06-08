Rodrigo Blás tras condenas por Operación Jacobo: “Hay una exageración en la libertad técnica de los fiscales”

El senador herrerista cuestionó la pena para un narco que, según la policía, regenteaba 20 bocas de venta en Maldonado; anunció un proyecto de ley y abogó por modificar la Ley de Estupefacientes.

Diez de las 15 personas que habían sido detenidas en una nueva etapa de la operación Jacobo fueron condenadas por la Justicia de Maldonado. Entre ellas, un hombre de 28 años sindicado como el cabecilla de la organización criminal y uno de los principales distribuidores de drogas de la capital departamental.

La jueza Sylvana García Noroya declaró a S.N.P.M. como “autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes en régimen de reiteración real, con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones”, y le impuso una pena de tres años y diez meses de penitenciaría, según indica el fallo judicial resultante de un acuerdo abreviado entre el acusado y la fiscal Jéssica Pereira.

El senador herrerista Rodrigo Blás cuestionó el dictamen y, tras reunirse con el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo en una rueda de prensa que “se deben rever los procedimientos, porque después de tanto tiempo de trabajo para desarticular organizaciones pesadas, una pena de tres años y poco puede afectar la moral” policial.

Añadió que, “si la señal para la sociedad es que este negocio rinde, que podés hacer lo que quieras porque luego lo pagás con tres años y medio, parecería que paga más ser malo que ser bueno”. A su juicio, esto es “muy mala señal”.

Agregó que este tipo de delitos, que “están perforando la sociedad desde su base, deben afrontarse de otra forma”. “No se está atacando al cliente porque no hay campañas de prevención; mientras haya quien compre, también estamos rengos”, afirmó.

En este sentido, indicó que dialogará con Fiscalía para “buscar soluciones legales para que esto no suceda”. Si bien reconoció que los fiscales “tienen una libertad técnica que les permite ir del máximo al mínimo [de pena]”, sostuvo que “hay una exageración en esa libertad que se debe acotar”.

Anunció que esta semana presentará un proyecto de ley para que en “los delitos de narcotráfico con reincidencia se limite la posibilidad de reducir la pena a más de un tercio de la máxima”, así como cree necesario “modificar la Ley de Estupefacientes con otros castigos en escala”.

Leé más sobre esto: ¿Cuáles son los cambios propuestos para el Código de Proceso Penal?

Diez condenados y dos formalizados

La semana pasada, la Policía de Maldonado realizó 16 allanamientos en distintas localidades y detuvo a 15 personas mayores de edad, según lo informado por el ministro del Interior, Carlos Negro, y Trezza, en conferencia de prensa. En este marco, el pasado viernes 5, tras culminar las actuaciones en el Juzgado Letrado de 11º turno, la Justicia condenó a diez personas y formalizó a otras dos, según el fallo judicial.

Además del líder de una organización criminal, fueron condenados ocho hombres de entre 19 y 45 años de edad como “autores penalmente responsables de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes”, los que deberán cumplir penas que oscilan entre dos años y dos años y seis meses de penitenciaría.

También fue condenado un hombre de 35 años como “autor penalmente responsable de dos delitos de receptación agravada en régimen de reiteración real, a 10 meses de prisión; sustituida por un régimen de libertad a prueba”. Todos los condenados serán trasladados a la cárcel Las Rosas (Unidad 13), en Maldonado.

En tanto, se formalizó la investigación de dos hombres, entre ellos uno de 27 años, por “la presunta comisión de un delito continuado de suministro de estupefacientes en reiteración real, con un delito de tráfico interno de armas de fuego”, en calidad de autor, que deberá cumplir una prisión preventiva por 180 días.

Al otro, de 20 años, se lo imputó por “la presunta comisión de tenencia de sustancias estupefacientes no destinadas para el consumo” y se le impuso arresto domiciliario total con dispositivo de monitoreo electrónico por 90 días como medida cautelar.

A su vez, la Justicia dispuso el “decomiso de la sustancia incautada, que será remitida al ITF [Instituto Técnico Forense] para análisis y posterior destrucción”, informó el MI, y el decomiso de armas y municiones, que fueron “enviadas al SMA [Servicio de Material y Armamento] para peritaje y destrucción”.

Además, ordenó el decomiso de 471.958 pesos uruguayos, 741 dólares, dos camionetas y cuatro autos de alta gama y tres motos que eran utilizadas para el reparto de la droga.