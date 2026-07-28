Estudiantes ocuparon el CERP del Este en rechazo del plan de titulación de docentes aprobado por Codicen

El estudiantado del Centro Regional de Profesores (CERP) del Este en Maldonado ocupó este lunes el local fernandino, en rechazo al “Plan de egreso y titulación de docentes en ejercicio de educación media”, aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La estudiante Melina Alonso cuestionó en diálogo con la diaria que “se quiere otorgar el título de docente a quienes les falta más del 50% de materias aprobadas, incluidas Pedagogía y Didáctica”, e informó que el CERP del Este “permanecerá ocupado por estudiantes” y se redactará un acta con las resoluciones adoptadas y una carta dirigida a las autoridades educativas, pero aún no se definió a cuáles.

A su vez, afirmó que “se está luchando por que esto no salga” y explicó que el plan “perjudica a quienes estamos próximos a egresar como docentes, ya que van a tener un ‘título de cartón’ sin haber cursado los cuatro años de formación docente”. Además, subrayó que “tendrán un grado superior al que reciben quienes cursamos la carrera docente, que a nosotros nos llevaría aproximadamente diez años alcanzar”. A su entender, la medida tendrá consecuencias en la elección de horas y en el acceso a cargos docentes, ya que “se valora más la experiencia que la formación docente”.

De acuerdo con la resolución, podrán acceder a la titulación de docente quienes tengan al menos la mitad de la carrera aprobada, ocho años o más de ejercicio de la profesión y cuenten con informes de evaluación de al menos 71 puntos. El mecanismo prevé, además, el reconocimiento de hasta 90 créditos mediante el reconocimiento de la experiencia profesional de docentes que se desempeñen desde al menos ocho años, y pueden obtener créditos por la realización de otras carreras que no sean docentes. Semanas atrás, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación y la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria manifestaron su discrepancia.