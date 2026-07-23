Sidfe y Ceipa ocuparon el IPA en contra del plan de ANEP para la titulación de docentes en ejercicio

Este jueves se está desarrollando un paro de 24 horas del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) en rechazo al plan de titulación y egreso para docentes en ejercicio de la educación media. El plan fue aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública y viene despertando el rechazo de distintos colectivos docentes, entre ellos, sindicatos y varias asociaciones de profesores de diferentes asignaturas.

En el marco del paro, el núcleo del Sidfe del Instituto de Profesores Artigas (IPA) definió realizar una ocupación del centro educativo, a la que también se sumó el Centro de Estudiantes del IPA. La consigna de la ocupación difundida por el Sidfe afirma que se trata de una medida “en defensa de la formación en educación” y “contra los títulos de cartón”. Además del rechazo al mencionado plan, se incluye la necesidad de contar con más presupuesto para la educación pública.

El sindicato considera que el componente de titulación del plan aprobado por el Codicen “desconoce la formación docente” por plantear la posibilidad de obtener un máximo de 90 créditos a través del reconocimiento de la experiencia profesional de docentes que se desempeñen desde al menos ocho años y cuenten con informes de evaluación de 71 puntos como mínimo. Otro de los puntos cuestionados es que se puedan obtener créditos por la realización de otras carreras que no sean docentes.

En un comunicado difundido semanas atrás, el Sidfe afirmó que el plan “busca enfrentar a trabajadores de la educación” y no atiende a la verdadera necesidad para el sistema educativo, que es contar con profesionales adecuadamente formados. Además, el sindicato considera que “cualquier plan que conlleve a la formación de docentes debe ser elaborado en el marco del Consejo de Formación en Educación, respetando su autonomía técnica y el desarrollo de sus estructuras académicas”. Además, el colectivo reclama la conformación de ámbitos de negociación colectiva para políticas que impliquen la modificación de condiciones laborales.