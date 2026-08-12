Gremios estudiantiles se movilizaron en Rivera contra “la semipresencialidad nacional y la precarización docente”

Desde el martes 4 de agosto, el Centro Regional de Profesores (CERP) del Norte está ocupado por sus estudiantes en el marco de un plan de lucha con el gremio del Instituto de Formación Docente. La medida se tomó por el rechazo de los estudiantes a la semipresencialidad nacional y a una reciente resolución sobre la titulación docente.

María Aloy, vocera del gremio estudiantil 4 de Mayo, explicó que uno de los detonantes de la ocupación fue la propuesta presentada por docentes de Cerro Largo en la Asamblea Técnico Docente (ATD) nacional para implementar la semipresencialidad a nivel país. Desde 2022, la modalidad semipresencial está regionalizada: el CERP del Norte abarca a los departamentos de Rivera, Artigas y Tacuarembó, lo que obliga a los estudiantes a trasladarse únicamente a esa sede para las instancias presenciales. Los estudiantes advierten que cambiar este esquema hacia un modelo nacional desmantelaría la lógica regional y centralizaría nuevamente la oferta educativa.

La postura fue expuesta en la ATD regional y contó con el respaldo mayoritario durante el reciente congreso del Sindicato de Formación Docente.

A este reclamo se suma la oposición a la Resolución 3009/025 del Consejo Directivo Central. Eric Gómez, estudiante de tercer año del profesorado de Historia, dijo que esa norma permite la titulación a docentes que cuenten con más de ocho años de ejercicio, un puntaje superior a 70 puntos en actuación y solo el 50% de las materias específicas aprobadas, sin exigir el tronco común. Para el estudiantado, otorgar títulos bajo estas condiciones equivale a precarizar la formación docente y la calidad de la educación pública.

En defensa de la enseñanza regionalizada y de la excelencia académica, estudiantes de ambas instituciones se movilizaron este lunes 10 de agosto desde la zona del Obelisco hacia la plaza Flores. Durante la actividad, los estudiantes remarcaron que están dispuestos a mantener las medidas “el tiempo que sea necesario” hasta lograr la anulación de la resolución y de la moción planteada.

En su proclama, los gremios lamentaron la falta de respuestas claras del Consejo de Formación en Educación –el cual afirma no tener una resolución tomada al respecto– y denunciaron que la opinión de los estudiantes no ha sido considerada en la toma de decisiones.