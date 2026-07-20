Sidfe discrepa sobre plan de titulación docente y realizará un paro general esta semana

Cecilia Klein dijo que el “punto clave” de la discusión es el objetivo de la implementación del plan y aseguró que hace falta un estudio “serio” sobre la cantidad de estudiantes en situación de acreditación.

La presidenta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), Cecilia Klein, visitó la diaria Radio y compartió la discrepancia del sindicato con el plan de titulación docente aprobado por el Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Además, confirmó la realización de un paro nacional de 24 horas para el próximo jueves.

Klein aseguró que “el punto clave” de la discusión sobre el plan de titulación radica en el objetivo de su implementación. En ese sentido, señaló que es necesario analizar si el tema central del debate se encuentra en el alcance del logro de la titulación para los docentes o en el proceso de la formación en sí.

La presidenta del sindicato señaló que desde Sidfe entienden que están “llegando tarde a ciertas cuestiones” y que la aprobación del plan afecta en cierta forma a la negociación colectiva, ya que, según dijo, habría que realizar previamente “un estudio realmente serio” que explicite el número de estudiantes que actualmente ejercen la profesión docente para conocer sus situaciones individuales. Además, aseguró que la realidad del sistema de formación es “muy distinta” dependiendo de si se trata de secundaria o UTU, debido a la cantidad de personas que se encuentran en situación de acceder a la propuesta.

En cuanto a lo que planteó el consejero del Consejo Directivo Central Julián Mazzoni a la diaria Radio sobre la intención de implementar el plan por única vez, Klein opinó que “no hay nada que dé señales claras” de que eso ocurra por “única vez”. En ese sentido, aclaró que para el sindicato este hecho intenta solucionar “parcialmente” la situación. A su vez, agregó que el comentario realizado por el consejero genera un enfrentamiento entre trabajadores, porque solamente se “asegura” el trabajo de algunos, al no tener presente el proceso de aquellos que aún no ejercen formalmente la docencia.

Al ser consultada sobre el último proyecto de ley de Rendición de Cuentas y el presunto presupuesto asignado para el Consejo de Formación en Educación (CFE), señaló que desde el sindicato siguen el asunto con “mucha preocupación” y recordó que el CFE se encuentra en un proceso de posible “transición” hacia una Universidad Nacional de Educación y, ante este hecho, el presupuesto no acompaña la propuesta. A su vez, dijo que el propio monto solicitado por el CFE se equipara al monto total que recibirá la ANEP y recordó la “importante” reducción de grupos que atraviesa el subsistema. Sobre esto último, señaló que para asegurar el egreso es “necesario” contar con mayor cantidad de grupos funcionando en todas sus modalidades, presencial o de forma remota.

Para finalizar, Klein afirmó que desde Sidfe se acordó un paro general de 24 horas para el próximo jueves 23 de julio. La medida tendrá como objetivo “la defensa” de la formación en educación y su reivindicación, así como también será un momento de reclamo por la concreción de un nuevo plan de estudio para 2027 y la lucha por mayor presupuesto.