Fenapes rechaza plan de titulación docente de ANEP y Sidfe se declaró en preconflicto

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) emitió este lunes un comunicado en el que rechazó formalmente la resolución del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobada en octubre de 2025, donde se plantea la creación de un plan de titulación para docentes.

En el comunicado, luego de la última asamblea general de delegados realizada el sábado, la federación cuestiona que la antigüedad docente se convierta “por sí sola” en un mecanismo para acceder a la titulación, y aunque reconocen que la experiencia profesional constituye un “valor pedagógico” que “debe ser reconocido”, sostienen que no sustituye la formación docente específica.

Además del rechazo al contenido de la propuesta, Fenapes reiteró la necesidad de que el tema sea abordado en un marco de negociación colectiva. En ese sentido, reclamó la instalación formal de un ámbito de intercambio con las autoridades de la ANEP para discutir la iniciativa y sus eventuales efectos sobre las condiciones de trabajo de los docentes.

Por su parte, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) se declaró en preconflicto y sostuvo que las recientes decisiones de las autoridades educativas evidencian una “clara intención de desmantelar la formación en educación”, en referencia a la discusión sobre el plan de titulación docente.

En un comunicado difundido el sábado, el sindicato afirmó que los “recortes brutales” de cursos registrados en 2025 y la promoción del plan de titulación docente no abordan “el centro del problema”, que, a su entender, pasa por garantizar una formación docente “seria, responsable e integral”. A su vez, advierten que la iniciativa “enfrenta a trabajadores” y se suma a una serie de situaciones que requieren una respuesta por parte de las autoridades.

La presidenta de Sidfe, Cecilia Klein, dijo a la diaria que el último comunicado emitido por el sindicato se dio en el marco de una reunión que mantuvieron con todos sus núcleos y en respuesta a “declaraciones públicas” que emitieron algunas autoridades sobre el tema. Particularmente, apuntó a los dichos del director de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas de ANEP, Antonio Romano, quien dijo la semana pasada a El País que dentro de la propuesta del plan se podrán titular todas aquellas personas en ejercicio docente que ya cuenten con un título profesional, a quienes se les reconocería entre 180 y 270 créditos por esa formación, según el nivel de formación docente alcanzado, y hasta 90 créditos por la experiencia en el cargo docente.

A su vez, sostuvo que el sindicato no se opone a generar mecanismos para que los docentes en ejercicio puedan obtener el título, pero cuestionó que la propuesta del Codicen genera una pérdida de “sentido” en la formación docente.

Klein también cuestionó que las autoridades no hayan presentado un diagnóstico que sustente la iniciativa. Según indicó, hasta el momento solo se conocen datos sobre los aproximadamente 3.000 estudiantes que concentra el Plan de Apoyo al Egreso del Consejo de Formación en Educación, para personas que deben hasta cinco asignaturas. En ese sentido, señaló que no se conoce información sobre la cantidad restante de docentes que las autoridades de la ANEP señalaron que podrían estar comprendidas dentro del plan. Para Klein, esa información resulta imprescindible para diseñar respuestas acordes a las distintas realidades.

Por otro lado, la presidenta del sindicato señaló que se encuentran en un “marco económico complejo” y sostuvo que, en la práctica, será “muy difícil” implementar el plan de titulación mientras no se conozca el resultado de la Rendición de Cuentas. Además, afirmó que la propuesta no cuenta con un respaldo presupuestal específico, por lo que puso en duda su viabilidad.

En cuanto a las medidas que analiza llevar adelante el sindicato, Klein señaló que Sidfe inició una consulta a todos sus núcleos para definir la realización de un paro nacional para la semana siguiente y que la decisión será evaluada una vez finalizada la ronda de consultas, prevista para el 17 de julio.

Asimismo, indicó que el sindicato mantiene reuniones con otros gremios de la educación y con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) y Fenapes, con el objetivo de articular una respuesta conjunta frente a la iniciativa.

Además, en la misma línea que Fenapes, Sidfe reiteró el reclamo para que el Codicen instale un ámbito de diálogo bipartito en el que se pueda discutir el plan de titulación docente y sus implicancias.