Fenapes pidió que plan de titulación docente sea tratado en negociación colectiva con el Codicen

El consejero docente Julián Mazzoni emitió un comunicado dando a conocer su posición, mientras que distintos colectivos docentes se han pronunciado en contra del plan.

El Plan de egreso y titulación de docentes en ejercicio de educación media” aprobado mediante una resolución del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en octubre de 2025 sigue generando críticas de distintos colectivos de profesores.

A los cuestionamientos iniciales que habían realizado algunos profesores de Matemática e Inglés y el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) en los últimos días se sumaron los de varias asociaciones profesionales como la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, la de Profesores de Literatura o la Asociación Filosófica de Uruguay. En una línea crítica también se expresó el Consejo Asesor y Consultivo del Instituto de Profesores Artigas y la representante docente en el Consejo de Formación en Educación (CFE), Gabriela Rico.

Las principales críticas entienden inconveniente que el plan reconozca la experiencia docente como una vía importante para que a dichos profesionales de la educación se les reconozcan créditos que les permitan obtener el título. En ese sentido, los cuestionamientos incluyen la necesidad de que sea el propio CFE el que defina mecanismos para que los docentes puedan culminar la carrera, de forma similar a lo que ocurre con el plan de egreso para estudiantes que deben pocas materias.

Julián Mazzoni, consejero en representación docente en el Codicen, en su momento votó a favor del plan y este martes emitió un comunicado en el que asegura que el plan aún se encuentra en “estudio” y que su regularización todavía no está definida ni cuenta con una fecha de inicio establecida.

El consejero explicó que su decisión de apoyo a la propuesta se fundamenta en “el cumplimiento del marco legal vigente y en la responsabilidad de atender un problema histórico del sistema educativo”. A su vez, señala que esta medida forma parte de tres etapas aprobadas por el Codicen para promover el egreso de estudiantes del Consejo de Formación en Educación, las cuales involucran, además del plan de titulación, el Programa de Apoyo al Egreso, tal como informó la diaria semanas atrás.

A su vez, Mazzoni sostuvo que la situación de las personas que ejercen la docencia en educación media “sin título docente” constituye “un problema histórico del sistema educativo uruguayo” y que, en muchos casos, ha sido la propia ANEP quien ha recurrido a estudiantes avanzados de las carrera de formación docente para atender cursos de Secundaria y UTU, por lo que consideró que “esa realidad exige una respuesta responsable”. En esa línea, y ya hacia el final de su comunicado Mazzoni señaló que ”el camino debe ser claro: fortalecer el egreso, revisar cuidadosamente el componente de titulación, garantizar la centralidad del CFE en la formación en educación, y construir respuestas que no debiliten la profesión docente”.

Mazzoni sostuvo que la solución con respecto a la discusión sobre la titulación docente “debe evitar que una dificultad estructural termine enfrentando entre sí a trabajadoras y trabajadores”, considerando que el debate no debería derivar en una confrontación entre docentes.

El tema es analizado por los sindicatos docentes

Desde el ámbito sindical, el Sidfe cuestionó el plan y lo comparó con el mecanismo de reconocimiento universitario implementado por el gobierno anterior, pero otros sindicatos han preferido tratar el tema con mayor detenimiento antes de pronunciarse.

En ese sentido, desde la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) se emitió un comunicado en el que informa a la comunidad docente que se trabaja para que el plan aprobado por el Codicen sea tratado “de urgencia” en un ámbito bipartito con la ANEP.

A su vez, el secretario general de Fenapes, Emiliano Mandacen, señaló la semana pasada a El Observador que la federación, hasta el momento, no había adoptado una posición definitiva sobre el plan e indicó que los dirigentes estaban analizando la documentación sobre el tema antes de emitir una postura.

Por otra parte, según pudo saber la diaria, el secretariado general de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay en los próximos días también dará comienzo a un análisis más profundo sobre el tema. La instancia buscará contemplar la diversidad de posturas que existen dentro del propio sindicato.