Grupo Cipriani aseguró que su proyecto en Punta del Este “es una realidad y será finalizado”

Olla popular del SUNCA frente a la obra del hotel Cipriani, el 14 de agosto en Punta del Este.

“Si para alcanzar ese objetivo fuera necesario finalizar la relación contractual con CRIBA y encomendar la continuidad de los trabajos a otra empresa, así lo haremos”, expresó Cipriani en un comunicado.

Ante la suspensión de las obras por parte de la empresa Criba, contratista madre de su emprendimiento en Punta del Este, el Grupo Cipriani aseguró este sábado mediante un comunicado que el proyecto “es una realidad y será finalizado”.

En el comunicado se señala que el grupo empresarial “no mantiene deuda alguna con proveedores, empresas subcontratadas ni con organismos nacionales o departamentales”. Se apunta que “las empresas que actualmente trabajan en el proyecto continúan desarrollando sus tareas con normalidad y han manifestado su voluntad de seguir adelante, más allá de las dificultades que presenta la empresa constructora Criba”.

En ese sentido, Cipriani reconoce que actualmente existe “un diferendo contractual” con Criba, la empresa que fue contratada para la ejecución de la obra en Punta del Este. “Desde noviembre de 2025 se han verificado incumplimientos de la constructora respecto de los plazos contractualmente previstos, situación que volvió a repetirse durante 2026”, se señala en la declaración.

“Esta situación nos obliga a tomar decisiones”, afirmó el grupo empresarial, que en estos momentos está evaluando “todas las alternativas” para “asegurar la continuidad y finalización de la obra en el menor plazo posible”, así como también para “preservar la calidad y excelencia que caracteriza a la marca Cipriani y, al mismo tiempo, minimizar el impacto sobre Uruguay, Maldonado, los trabajadores y las numerosas pequeñas y medianas empresas que participan del proyecto”.

“Si para alcanzar ese objetivo fuera necesario finalizar la relación contractual con CRIBA y encomendar la continuidad de los trabajos a otra empresa, así lo haremos”, expresó Cipriani, y apuntó que “Uruguay cuenta con empresas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria y capacidad para asumir una obra de esta magnitud”.