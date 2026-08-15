Proyecto de Cipriani en Punta del Este: el desarrollista pidió audiencia en Presidencia y Criba se reunirá con Abella

En ese contexto, esta semana Cipriani saldó una deuda de contribución inmobiliaria por dos millones de dólares que mantenía con la Intendencia de Maldonado por el inmueble de Locanda Punta de Este (exhotel Mantra).

La Intendencia de Maldonado y la Presidencia de la República esperan que la semana próxima el Grupo Cipriani comunique oficialmente el aplazamiento, hasta diciembre de 2027, de la inauguración del resort y casino proyectado en Punta del Este, en el predio del exhotel San Rafael. Según supo la diaria, el desarrollista Giuseppe Cipriani pidió una audiencia al Poder Ejecutivo para exponer el caso y plantear qué alternativas maneja para retomar las obras a fin de tener operativo el complejo turístico, “sí o sí”, dentro de un año.

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, reconoció a este medio que tuvo contactos con representantes del grupo inversor y de Criba, la constructora que este viernes suspendió las obras por tiempo indeterminado, pero aseguró que no accedió a información suficiente como para expedirse sobre el asunto. Dijo que, grosso modo, ambas partes coincidieron en comunicarle que “hay un conflicto económico vinculado con el atraso en el cronograma de obras” y le aseguraron que “están en negociaciones” para destrabarlo.

“Es un asunto preocupante y me gustaría tener más información certera, pero por el momento no la tengo”, declaró Abella, quien confirmó que no ha recibido una comunicación oficial por parte de Cipriani, tras el comunicado público que el inversor envió a varios medios para anunciar que postergará la apertura del resort por un año. Criba, en cambio, ya le solicitó una entrevista presencial que se concretará la semana que viene.

Por esa razón, Abella también declinó expedirse sobre las versiones empresariales que atribuyen la situación a las movilizaciones del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) en los últimos tres meses. “No tengo elementos para medir el impacto de las medidas sindicales. Además, el Sunca tiene derechos que hay que respetar”, indicó.

Agregó que tiene “un buen vínculo con el sindicato” y que está en contacto con los dirigentes, con quienes ha mantenido “un relacionamiento correcto”. A su juicio, el proyecto de Cipriani es “muy importante” para la industria de la construcción en Maldonado y para la generación de empleos, por lo cual espera que las obras “se normalicen cuanto antes”.

Además, consideró que “el proyecto tiene que seguir sí o sí y estar abierto el año que viene”, como señaló el grupo Cipriani en el comunicado público por el cual anunció el aplazamiento de la inauguración. “Estoy expectante, porque para Punta del Este la marca Cipriani es muy importante por lo que significa en el mundo, igual que tener al grupo Fasano”, comentó.

El intendente aclaró que, pese a la suspensión de las obras, el proyecto del exhotel San Rafael sigue dentro de los plazos establecidos cuando el gobierno departamental le concedió excepciones a la normativa de construcciones, por segunda vez, en 2022. No obstante, manifestó sus dudas en cuanto a cómo impacta esta medida en la concesión para explotar un casino, cuyo contrato se firmó en 2022, o en las exoneraciones fiscales que el inversor obtuvo del Ministerio de Economía y Finanzas.