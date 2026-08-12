Banco de Leche Humana en Maldonado dependerá de la dirección del Hospital Elbio Rivero y tendrá alcance regional

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, se reunió con el intendente Miguel Abella para avanzar en acuerdos sobre el proyecto de ampliación del hospital, en un predio cedido por la comuna.

Una resolución adoptada el 14 de mayo por el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), publicada días atrás en el Diario Oficial, establece que el Banco de Leche Humana (BLH), creado originalmente en la órbita del Hemocentro Regional de Maldonado, será administrado por la dirección del hospital departamental Elbio Rivero y estará conectado con las obras de ampliación y remodelación de este centro de salud.

El documento avala el proyecto arquitectónico presentado por la Fundación Hemovida –comisión de apoyo al Hemocentro Regional, que actúa con independencia técnica y administrativa–, pero indica que “deberá adaptarse a la normativa vigente” para el funcionamiento de bancos de leche y centros de recolección”.

Según la ordenanza aprobada en mayo de 2024 por la exministra de Salud Pública, Karina Rando, tanto los bancos como los centros de recolección de leche “deben estar vinculados técnica y operativamente a un hospital con asistencia materno-infantil”, que será responsable de dar cumplimiento a lo establecido en la norma técnica.

En esa línea, ASSE determinó que el BLH “dependerá desde el punto de vista técnico, administrativo y funcional de la dirección del Centro Departamental de Maldonado” (unidad ejecutora 102), que actualmente está a cargo de la doctora Yaqueline Olmedo. En paralelo, resolvió que la jefatura del BLH sea provista mediante llamado a concurso, cuyas bases serán elaboradas por la gerencia asistencial del prestador y por la dirección del hospital.

Desde el punto de vista físico, el proyecto arquitectónico de Hemovida se adaptará para que el banco esté comunicado con el hospital, probablemente a través de un puente, dijeron desde ASSE a la diaria. La resolución reconoce que este proyecto enmarcado en mejoras edilicias para el Hemocentro constituye “un insumo fundamental”, pero remarca que “debe ser validado y articulado por los servicios técnicos” de ASSE.

Además de valorar que la creación del banco representa “un avance sustancial en la atención perinatal y neonatal de la región”, el prestador enfatiza que la integración a la estructura del hospital Elbio Rivero se determinó para “garantizar la continuidad asistencial” y cumplir con la normativa vigente.

Así las cosas, el BLH no será gestionado por el Hemocentro Regional, como pretendía el exdirector Jorge Curbelo, quien fue cesado en abril y cuya gestión es investigada por ASSE por múltiples irregularidades. Una de esas líneas de investigación derivó en la decisión de denunciar al exjerarca ante la Justicia penal, en julio pasado.

Acuerdo sobre aportes económicos con Hemovida

Otro aspecto consignado en la resolución de ASSE refiere a los aportes económicos que volcará Hemovida para la concreción del proyecto. Durante varios veranos en Punta del Este, la Cena de las Emociones, promovida por la fundación, permitió recaudar aproximadamente 2.000.000 de dólares entre empresarios de la zona.

El principal, Sergio Grosskopf, fue captado como “mecenas” por el exdirector Curbelo y organizó estas galas en su complejo Fendi Château, en las que participaron el expresidente de la República Luis Lacalle Pou y la exvicepresidenta Beatriz Argimón en calidad de “madrina” del BLH, entre otras figuras políticas.

El dinero recaudado en las diferentes campañas “se mantiene en plazos fijos en el Banco República, con tasas preferenciales para intentar mitigar la pérdida de valor del dólar, tras una gestión del tesorero de Hemovida, Luis Polakoff”, según informó el presidente de la fundación, Eduardo Suárez, en la Comisión de Higiene y Salud de la Junta Departamental.

La comparecencia de Suárez tuvo lugar tres días antes de la mencionada resolución; concurrió a explicar cómo funciona Hemovida y despejar dudas sobre el futuro de la organización tras el cese de Curbelo. Suárez reconoció que había “un debate” sobre si el BLH debía integrarse o no al Hospital de Maldonado y opinó que “lo primordial” es que resulte “lo que sea mejor para el departamento”.

En su resolución, ASSE afirmó que Hemovida “ha manifestado su voluntad de acompañar el proyecto mediante aportes económicos” que entiende “de trascendental importancia” para la construcción y el equipamiento del BLH propuesto, junto con mejoras en el Hemocentro.

Sobre esa base, el directorio indicó que “el importe y el flujograma” se determinarán en un acuerdo a celebrarse entre las partes, según conversaciones mantenidas con Suárez y con Polakoff. El proyecto arquitectónico y el consiguiente acuerdo sobre los aportes financieros se concretarán “antes de fin de año”, de acuerdo con las fuentes consultadas en ASSE.

El mes pasado, al defender su gestión ante la Comisión de Salud de Diputados, Curbelo informó que el banco de leche materna de Maldonado había recolectado hasta entonces “4.414 litros de leche”, que “740 recién nacidos se han alimentado” gracias a ese aporte y que hay “445 madres donantes registradas”.