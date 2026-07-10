Exdirector del Hemocentro de Maldonado en el Parlamento: negó irregularidades y dijo que supo por la prensa de las acusaciones

Movilización en respaldo al ex director de Hemocentro Regional de Maldonado, Jorge Curbelo, tras su destitución, el 28 de abril en Maldonado.

Jorge Curbelo compareció ante la Comisión de Salud de Diputados, donde los legisladores prefirieron no emitir juicio hasta que concluya la investigación administrativa de ASSE.

A casi tres meses de que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) cesara a Jorge Curbelo de la dirección del Hemocentro Regional de Maldonado y mientras el prestador público tiene una investigación administrativa en curso, el exdirector concurrió a la Comisión de Salud de Diputados.

El cese de Curbelo, tras más de 15 años de servicio, tuvo distintas repercusiones y movilizaciones. Luego de que la decisión trascendió, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, manifestó que la medida se enmarca en las potestades de los gobiernos para “relevar cargos de particular confianza”, mientras que la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, agregó que se estaba “revisando todo lo que es la política transfusional y de hemoterapia en el país y los detalles, particularmente, del desarrollo del hemocentro y su inserción con el Sistema Nacional de Sangre”.

Tras la decisión, funcionarios del hemocentro reclamaron 2.500 horas impagas y otros denunciaron malos tratos del exdirector ante la Federación de Funcionarios de Salud Pública.

Por su parte, desde el primer momento, Curbelo calificó el cese como una campaña de desprestigio, algo que reiteró esta semana en el Parlamento, en la convocatoria motivada por el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto, representante de Maldonado.

Ante la comisión, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió este medio, agradeció la primera “oportunidad formal” de ser escuchado y recordó que el hemocentro surgió de “una iniciativa totalmente personal”, que contó con el respaldo de la comunidad y de todos los partidos políticos de Maldonado.

Sobre su cese, sostuvo: “Nunca se me había planteado formalmente que hubiera tal discrepancia o tal situación bajo mi gestión”. Agregó que, si existían diferencias con el Directorio de ASSE, “lo menos que hubiese pedido es que se me hubiese llamado y se me hubiese planteado en dónde estaban las diferencias”. “Nunca tuve la oportunidad”, afirmó.

Asimismo, señaló que se enteró “por la prensa” de la existencia de una auditoría y de sumarios administrativos, y aseguró que, desde la resolución que dispuso su cese, “no se ha contactado absolutamente más nadie” con él.

Recursos humanos y remuneraciones

En relación con la gestión de los recursos humanos, rechazó que hubiera hecho designaciones irregulares. Explicó que los supervisores de área existían desde hacía años porque eran exigidos por el sistema de calidad del hemocentro y remarcó: “Ninguno cobró un peso por esa función”. Agregó que esos cargos fueron incluidos reiteradamente en las propuestas presupuestales para que pudieran ser remunerados.

También defendió el traslado de una funcionaria desde el balneario Buenos Aires. Explicó que la decisión buscó evitar que solicitara el pase a otra dependencia y sostuvo que era “una persona exclusivamente designada a la tarea del área de calidad”, cuyo trabajo permitió mantener las certificaciones del hemocentro.

Respecto del personal, afirmó además que, tras la pandemia, el hemocentro perdió funcionarios y “nunca nos devolvieron” esos recursos humanos. Sobre sus ingresos, entregó amplia documentación a la comisión y sostuvo que “no se dice cómo se componen” las remuneraciones difundidas públicamente, ya que incluyen tareas médicas, retén, jornadas, aféresis y la dirección del hemocentro.

La defensa del hemobús y del Banco Regional de Leche Materna

Uno de los principales cuestionamientos que respondió fue el referido a las salidas del hemobús fuera de la región. Rechazó que existiera una falta ética por atender pacientes de instituciones privadas y sostuvo que nunca preguntó “si el paciente que necesitaba era de una institución privada o pública”. Según explicó, esas jornadas permitían obtener donantes que luego quedaban a disposición de ASSE.

También rechazó que las autoridades desconocieran esas salidas. “No se puede decir que no se tenía conocimiento”, afirmó, al señalar que las horas del hemobús estaban previstas en licitaciones del Servicio Nacional de Sangre autorizadas por ASSE y el Tribunal de Cuentas.

En cuanto al Banco de Leche Materna, cuestionó que se afirmara que el proyecto se llevó adelante sin conocimiento de las autoridades. Recordó que existían resoluciones del Ministerio de Salud Pública y del Directorio de ASSE que declaraban de interés su implementación, y que el financiamiento estaba a cargo de la Fundación Hemovida.

Además, destacó los resultados obtenidos: “Se han juntado 4.414 litros de leche”, “740 recién nacidos se han alimentado” gracias al banco y hay “445 madres donantes registradas”. “Que me digan que no se sabía que existía o que no estaba avalado es realmente poco serio”, afirmó.

Auditorías y otras observaciones

Sobre el clima laboral, reconoció que en una institución con más de 85 funcionarios tuvo diferencias con “siete u ocho funcionarios”, pero señaló que ASSE había elaborado un informe para trabajar esa situación antes de su cese.

Más adelante cuestionó las investigaciones iniciadas tras su salida. Recordó que una auditoría de ASSE correspondiente a 2022 no había detectado esas irregularidades y se preguntó: “¿Qué pasó en el medio para que haya un tsunami de situaciones?”.

Por otra parte, sostuvo que en los bancos de sangre públicos de ASSE se descarta el 20% de la sangre procesada, lo que, según dijo, representa una pérdida de más de 800.000 dólares. “Ahí sí hay una mala gestión”, afirmó.

Finalmente, aseguró que actualmente el hemobús “está saliendo aproximadamente una vez cada 15 días” y que la Unidad Móvil de Aféresis, “desde que yo me fui, no salió más”. “¿Qué va a pasar con esas unidades? Lo desconozco”, concluyó.

La comisión aguardará la resolución de ASSE

Al finalizar la comparecencia de Curbelo, los diputados se expresaron brevemente. El diputado frenteamplista Federico Preve señaló que no emitirá opinión sobre el fondo del asunto mientras estén en curso las investigaciones administrativas. “No nos parece correcto emitir un juicio”, sostuvo, y agradeció la presencia de Curbelo en la comisión.

Por su parte, el diputado Casaretto cuestionó que “muchos dieron por cierto lo que vino a decir ASSE aquí” en mayo, tras el cese de Curbelo, y remarcó que “hay personas atrás de todo esto”, en referencia a las consecuencias que tuvo el caso para el exdirector del hemocentro.

En tanto, la diputada colorada Nibia Reisch recordó que integró la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que visitó el hemocentro en 2017 –una instancia mencionada por Curbelo en su exposición para defender las instalaciones– y destacó el crecimiento que tuvo la institución desde entonces. Además, celebró que Curbelo hubiera podido “defenderse” ante la comisión y señaló que ahora aguardarán el resultado de la investigación para continuar analizando el caso.

Si bien la convocatoria del exdirector se hizo bajo la premisa de que la investigación administrativa habría terminado para entonces, eso no sucedió; este viernes, fuentes de ASSE confirmaron a la diaria que sigue en curso.