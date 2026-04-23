El director del Hemocentro Regional de Maldonado, Jorge Curbelo, fue cesado este jueves por las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), al cabo de tensiones por recortes presupuestales y discrepancias del Servicio Nacional de Sangre (SNS) con respecto a los alcances de la institución. La medida le fue comunicada mediante una llamada telefónica de la gerenta asistencial de ASSE, Gabriela Medina, confirmaron a la diaria fuentes cercanas al exjerarca.

“Me sacan de director técnico del Hemocentro Regional de Maldonado”, comunicó el propio Curbelo a los funcionarios de la institución a través de un mensaje de Whastapp al que accedió este medio. Tras señalar que “no hay dudas” sobre lo que significa la institución para él y lo que ha “luchado” para convertirla en un centro de referencia nacional e internacional, Curbelo informó sobre lo ocurrido en las semanas previas al cese.

Explicó que, junto a su equipo técnico y a representantes de los funcionarios estuvo “luchando” para que el SNS no aplicara un recorte presupuestal de 54% a partir de este mes. Curbelo señaló que una rebaja de esa magnitud afectará las campañas de donación que realiza el Hemobus en acuerdo con diversas instituciones y a los trabajadores que cumplen diferentes funciones en esas recorridas.

“No solo no puede salir más de una vez y media a la semana, sino que habrá pérdidas laborales de choferes, administrativos y técnicos de las jornadas. En fin, eso es lo que hemos estado trabajando estos días”, escribió.

Cruces con la directora del SNS

Fuentes cercanas al director cesado aseguraron a la diaria que el recorte presupuestal fue resuelto por la directora del SNS, Lidia López, de manera unilateral. Si bien le asiste ese derecho, en tanto el Hemocentro depende del servicio nacional, cuestionaron a la jerarca por no haber “buscado un diálogo con Curbelo y su equipo para analizar previamente cómo bajar gastos sin afectar drásticamente el trabajo del Hemobus, que es vital para captar donantes de sangre”.

De hecho, al cabo de intensos esfuerzos, Curbelo logró esta semana mantener una entrevista con la directora López y con la gerenta Medina, en la que debatieron “los alcances” de las campañas y la modalidad de gestión encabezada por el reconocido hemoterapeuta. Según las fuentes, el doctor es cuestionado por llevar el Hemobus fuera de la región Este a departamentos alejados como Paysandú o Rivera.

Las fuentes admitieron que algunas movidas extrarregionales fueron “a pérdida” debido a que la cantidad de donantes no cubrió los costos que implicó el traslado a esas distancias. Sin embargo, enfatizaron que la gestión técnica de Curbelo al frente del hemocentro público ha generado “millonarios ingresos” para el Estado.

El centro es el principal generador plasma del país y el excedente es enviado por convenio a la Universidad de Córdoba (Argentina), para regresar transformado en hemoderivados. De acuerdo al documento “Estrategia de Sostenibilidad Financiera 2026” del Hemocentro, el valor de estos medicamentos ronda el millón y medio de dólares por año.

También lamentaron que el jerarca haya sido cesado por vía telefónica, sin tener conocimiento de que exista algún procedimiento administrativo que lo justifique.

Al cierre de esta jornada, la bancada de legisladores del departamento de Maldonado –que tenía planeado reunise en los próximos días con Curbelo para tratar el recorte presupuestal– ya estaba al tanto de la medida de ASSE, que se produce en vísperas de una visita de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y del presidente de ASSE, Álvaro Danza, para anunciar la llegada de la carrera de Medicina al Centro Universitario Regional Este.