Sunca se declaró en conflicto con Criba en obra de Cipriani en Punta del Este

El sindicato reclama el reintegro de obreros cesados en el sector de albañilería y espera respuestas de la contratista sobre otras “violaciones de derechos”, dijo el secretario general, Michael Pistone.

Un nuevo conflicto laboral se desató esta semana en la obra de construcción del resort del grupo Cipriani en la playa Brava de Punta del Este: el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) comenzó una serie de asambleas sorpresivas y suspendió las horas extras, por el reintegro de trabajadores vinculados a la albañilería y la existencia de “subcontratos que violentan el convenio colectivo”.

Las medidas fueron adoptadas “por mayoría” en una asamblea realizada el lunes 2, “a la espera de instalar una mesa de negociación ante la negativa y falta de respuesta de la empresa Criba”, la principal contratista del proyecto que desarrolla el empresario italiano Giuseppe Cipriani donde se encontraba el exhotel San Rafael.

El secretario departamental del Sunca, Michael Pistone, detalló a la diaria que la empresa “había despedido a compañeros albañiles y, en paralelo, ahora tomó obreros para la misma categoría pero no a los que había cesado por un supuesto avance de obras”.

Por otra parte, señaló que en la asamblea de esta semana se confirmó que Criba “subcontrató empresas que están violentando el convenio colectivo”. Por ejemplo, mencionó que en el sector de montaje y vidrio “hay diferencias salariales y diferencias de aportes que están violentando el derecho” de los trabajadores.

Las movilizaciones frente al obrador, en la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, comenzaron el miércoles y continuaron este jueves.

Entretanto, se sustancian en la Justicia penal y civil demandas de la subcontratista Wasi contra autoridades departamentales del Sunca y delegados en la obra de Cipriani, derivada de las medidas sindicales adoptadas por las malas condiciones laborales de tres obreros peruanos, en enero pasado.

En medio de estas situaciones, la filial departamental del Sunca prepara, en la Mesa Intersindical de Maldonado, la movilización que desarrollarán el 10 de junio, en el marco del paro general parcial convocado por el PIT-CNT.