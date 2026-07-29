Defensores del bienestar animal piden remoción de la edila blanca Ana Rita Colombo de la vicepresidencia de la Junta de Maldonado

Este martes, integrantes de la ONG Amores Perros, rescatistas y voluntarios se movilizaron en las barras de la Junta Departamental de Maldonado, previo a la sesión, contra la elección de la edila nacionalista Ana Rita Colombo como segunda vicepresidenta. La protesta responde a decenas de denuncias por maltrato animal ante el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), entre ellas una presentada en octubre de 2020 por la ONG Trato Ético Animal a la seccional 14 de Montevideo y el INBA, tras constatar que en la casa que alquilaba en Carrasco Norte “había varios animales muertos” y otros en condiciones insalubres, según informó a la diaria una integrante de la ONG, en setiembre de 2025.

No obstante, no es la única denuncia, sino que al expediente abierto por la ONG se adjuntan denuncias similares en Canelones, donde Colombo tenía un campo, y también en el transcurso entre el desalojo judicial iniciado por la dueña de la vivienda en Carrasco Norte en setiembre de 2020 y la mudanza a Maldonado. En el terreno ubicado en la localidad de Gregorio Aznárez funcionaba la protectora de animales ILDA (Instituto Legal de los Derechos de los Animales), que estaba a su cargo, registrada como ONG en el Ministerio de Educación y Cultura y, según fuentes consultadas, ya no residiría allí.

La vocera de la ONG Amores Perros y exedila del Frente Amplio, Ana Antúnez, dijo a la diaria que “genera indignación y repudio que una maltratadora de animales esté ocupando la segunda vicepresidencia de la Junta” y que continuarán movilizándose. Además, señaló que “llama la atención que los ediles desconozcan los antecedentes y la voten. O realmente no les interesan los animales o están legislando a espaldas del pueblo”. “Es una persona que dejó a animales en total abandono y algunos muertos”, afirmó.

Por último, el activista ambiental conocido como Maxi Oruga, quien participó en la manifestación, afirmó a la diaria que “los ediles deben ser conscientes de a quién votaron como segunda vicepresidenta” y cuestionó que Colombo “no cumplió con darles contención y alimentos a animales que terminaron muriendo o en refugios”. Además, reclamó que el INBA realice una nueva inspección para “determinar si tiene animales y en qué condiciones”, e invitó a ediles a informarse, porque “la evidencia está”.

Nuevas denuncias por presunta tenencia de animales

Antúnez informó que Amores Perros presentó este año nuevas denuncias ante el INBA, a partir de que vecinos detectaron la tenencia de al menos tres caballos en su domicilio. Señaló que fueron acompañadas de registros fílmicos y lamentó que “el INBA todavía no respondió”. Según supo la diaria, la denuncia no figura en el sistema del organismo y Antúnez señaló que este martes el INBA solicitó que “se volviera a hacer la denuncia”.

Antúnez denuncia que Colombo estaría incumpliendo la prohibición definitiva de tenencia de animales impuesta por el INBA al amparo de la Ley 18.471 (de protección, bienestar y tenencia de animales), “por la infracción de maltrato animal calificada como gravísima”, según la resolución de diciembre de 2023 a la que accedió la diaria. También se informa que se le impuso la multa máxima de 500 unidades reajustables, que al día de hoy no ha sido abonada, según confirmó la diaria. En paralelo, está en curso el proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por la demanda de nulidad presentada por Colombo contra las sanciones impuestas por el INBA.

En febrero de 2023, tras una orden judicial, el INBA fue autorizado a confiscar los animales que estaban sujetos a maltrato o crueldad en la vivienda de Colombo en Maldonado, tras recibir nuevas denuncias por maltrato. Según indica el acta administrativa de la inspección, a la que accedió la diaria, se detectaron 19 equinos, 16 perros y dos burros, que fueron trasladados a Animales Sin Hogar. No obstante, la última inspección del 27 de agosto de 2025 realizada por el INBA, a la que accedió la diaria, constató nueve perros y nueve equinos “en estado regular y malo” en su domicilio, no respetando la sanción impuesta.

Colombo asegura que las denuncias “son falsas”

Después de años sin pronunciarse públicamente, la edila Colombo, electa por la lista 2220, que lideró el intendente Miguel Abella, habló sobre las denuncias en su contra. “Ingresaron en un establecimiento privado, sin autorización judicial y se llevaron mis caballos y perros”, dijo en rueda de prensa este martes. A su vez, afirmó que las denuncias “son falsas” y que “llegado el momento, se iniciarán acciones legales por daños y perjuicios”. También justificó que “compraba caballos enfermos antes de que fueran al frigorífico” en Montevideo, pero no hizo referencia a los animales hallados muertos y en estado crítico en sus domicilios y, de hecho, finalizó con la afirmación de que “hay que repudiar el maltrato animal”.

El presidente del legislativo departamental, Osvaldo Matteu, dijo en rueda de prensa que el caso “le ocupa y le preocupa”, pero señaló: “No puedo juzgarla hasta que se expida la Justicia”. Sin embargo, afirmó que “muchas personas hacen esta crítica y, de ser así, soy el enemigo número uno, porque soy el mayor amigo de los animales”. Asimismo, el sublema En Marcha del PN, al que pertenece la edila, manifestó en un comunicado consignado por Cadena del Mar que predomina “el principio de presunción de inocencia” y solicitaron “prudencia en la valoración pública de los hechos hasta que exista un fallo definitivo”.

La bancada del Frente Amplio no acompañó su designación como segunda vicepresidenta, el 15 de julio. Según informó el edil Juan Urdangaray a FM Gente dos días después, la decisión responde a las denuncias “graves”: “Nuestros principios van totalmente en contra de esta persona”, afirmó, aunque también señaló que “si tenemos que tomar otra acción política más adelante, lo vamos a hacer”.