El nacionalista Osvaldo Matteu asumió la presidencia de la Junta de Maldonado con espíritu conciliador

El edil del Partido Nacional (PN) Osvaldo Matteu asumió como presidente de la Junta Departamental de Maldonado hasta julio de 2027, tras ser electo por unanimidad de las bancadas en la sesión extraordinaria que d el miércoles 15. El plenario también votó a los cuatro ediles que ejercerán las vicepresidencias durante el período; fueron electos por unanimidad, a excepción de la nacionalista Ana Rita Colombo, cuya postulación fue rechazada por el Frente Amplio (FA). Además de autoridades departamentales como el intendente Miguel Abella y el jefe de Policía, Víctor Trezza, participaron en el acto legisladores nacionales de diferentes partidos.

Matteu pertenece al sector Unión y Cambio, que lidera el senador herrerista Rodrigo Blás, y una de sus misiones más próximas será conducir el debate del proyecto de la modificación presupuestal 2027-2030 de la Intendencia de Maldonado. En su discurso, el nuevo presidente se comprometió a gestionar la junta en un clima de máximo respeto y conciliación. “La pelea no nos conduce a nada; podemos discrepar porque es política y pensamos diferente, pero hay que buscar el consenso”, expresó.

Verónica Robaina, del sector Todos por Maldonado, liderado por el intendente Miguel Abella y el exintendente Enrique Antía, dejó la presidencia al cabo de un año y ocho meses de una gestión elogiada por ediles de todos los partidos. “Me siento honrada de volver a ocupar esta banca y de mirar hacia atrás y ver todo lo que construimos en este tiempo”, dijo al finalizar su discurso, aplaudida por el plenario y por el numeroso público presente en las barras.

Las bancadas coincidieron en que Robaina “dejó la vara muy alta” y destacaron su “responsabilidad” con los recursos financieros del legislativo departamental y su “permanente disposición al diálogo”. Además, el edil frenteamplista Javier Ramírez sostuvo que la presidenta saliente “recuperó el prestigio de la junta, brindando una imagen de confianza, organización y respeto institucional, quitando ese velo oscuro que dejaron otros, cuando campeaba la desidia y el poco apego”.

Cabe recordar que en setiembre de 2025 la Justicia formalizó a los expresidentes blancos José Luis Sánchez, Darwin Correa y Alexandro Infante –los dos últimos del mismo sector que el nuevo presidente de la corporación– por delitos de corrupción. El fiscal Jorge Vaz, a cargo del caso, está a la espera de otro informe clave en la investigación, según supo la diaria.

Vicepresidencia de Colombo rechazada por el FA

La renovación de la mesa también implicó el cierre del período de los vicepresidentes nacionalistas Andrés Arias y Miguel Muto, la emepepista Adriana Costa y el colorado Eduardo Elinger (Batllismo 110). En su lugar, asumieron los blancos Pablo Chalar (Unión y Cambio) y Ana Rita Colombo (Todos por Maldonado) en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente, y Agustina López (Reencuentro Frenteamplista) en la tercera. Elinger continuará como cuarto vicepresidente.

El Frente Amplio no votó a Colombo. Los ediles no fundamentaron el rechazo, pero en este contexto cabe recordar que Colombo fue acusada de maltrato animal en 2020, razón por la cual el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) la sancionó con una multa y la prohibición de tener animales, algo que no cumplió.

Poco después de que la diaria divulgara esos incumplimientos, en 2025, Colombo anunció que renunciaría a su banca para desempeñarse en una ONG internacional. Esto nunca sucedió y, desde entonces, la edila se muestra desde su banca como abanderada de la protección ambiental.

La advertencia del FA

El oficialismo destacó la figura de Matteu por “su capacidad para defender los intereses de Maldonado y por su “responsabilidad, solidez y solidaridad hacia varios integrantes del cuerpo legislativo”. También lo definieron como “un hombre de trabajo, de partido, de convicciones, que se ha preocupado por toda la parte social”.

El FA, en tanto, votó al nuevo presidente como una muestra de confianza y abogó por una gestión enmarcada en el respeto del reglamento, el cuidado de los recursos públicos y el buen funcionamiento del plenario en un marco de transparencia. “Si alguna de estas cosas se rompe, esta bancada no dudará, en caso de ser necesario, en retirarle la confianza”, advirtió Juan Urdangaray.

La tercera vicepresidenta, que pertenece a la agrupación liderada por el exintendente frenteamplista Óscar de los Santos, consideró que Matteu deberá asumir la presidencia con “seriedad, equidad y respeto institucional”, representando a ediles de todas las bancadas y no únicamente a su partido. “Velaremos por el respeto institucional, porque acompañar esta votación no significa renunciar al deber de ejercer el contralor, señalar y reclamar con firmeza cuando corresponda”, afirmó López.

Delgado destacó la “sostenida vocación de servicio” de Matteu

Previo a la votación, la maestra de ceremonia leyó mensajes enviados, entre ellos el del presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, quien destacó de Robaina su “sentido de deber y compromiso del servicio público, cualidades que adquieren una dimensión aún más significativa ante la difícil circunstancia familiar que le tocó atravesar”, durante su gestión como presidenta durante el período 2025-2026.

Respecto de Matteu, subrayó su “compromiso permanente” con Maldonado, apertura al diálogo y al trabajo colectivo, defensa de los intereses de su comunidad y su “sostenida vocación de servicio”. Además, remarcó su “preocupación” por problemáticas que “afectan la vida cotidiana de los ciudadanos”, en particular, las vinculadas a personas en situación de mayor vulnerabilidad y las necesidades de quienes trabajan y conviven en los espacios públicos del departamento.

En ese sentido, durante su ejercicio como edil este año, Matteu expuso varias veces sobre las personas en situación de calle. En una oportunidad, planteó que los usuarios de refugios del Ministerio de Desarrollo Social paguen su estadía con trabajo comunitario. En otra, propuso que quienes duermen en la calle cultiven en el campo y provean de alimento a organismos del Estado.