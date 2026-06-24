Ajuste presupuestal de la Intendencia de Maldonado apunta a más recursos propios “sin incremento general de la presión tributaria”

El proyecto, que detalla los programas prioritarios de los lineamientos estratégicos del gobierno, fue entregado por Abella a la Junta Departamental.

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, entregó este miércoles a la Junta Departamental el proyecto de la modificación presupuestal 2027–2030, que integra diagnósticos técnicos y enfoques territoriales, ejes del programa de gobierno del Partido Nacional, aportes de las comisiones multipartidarias y elementos de sostenibilidad económico-financiera.

Mientras que el presupuesto 2026-2030 estableció los financieros de la administración, para permitirle funcionar en el primer año de gobierno, el ajuste actual plantea la planificación estratégica para la gestión de las políticas públicas y control de resultados.

Al llevar el documento físico del proyecto, junto al secretario general de la Intendencia de Maldonado (IDM) Álvaro Villegas e integrantes de su equipo económico, Abella destacó que se trata de “una modificación del buen presupuesto que presentamos, “respetando lo que había hablado durante la campaña” electoral.

El texto remitido a la Junta plantea nueve lineamientos estratégicos para atender un departamento cuya población creció 23% entre los censos de 2011 y 2023, con demandas en “materia de planificación, vivienda, movilidad, innovación en gestión pública, servicios públicos y cohesión social”, indica la exposición de motivos a la que accedió la diaria.

Esto implica, además, tener en cuenta las proyecciones de un incremento demográfico de 10% hacia 2035; según el oficialismo, para 2030 Maldonado tendrá 8.000 nuevos habitantes. Sobre esa base, “cada lineamiento estratégico agrupa programas presupuestales afines y define objetivos quinquenales, indicadores de resultado y metas medibles”, indica el Ejecutivo departamental.

También argumenta que esta expansión demográfica “exige inversión en infraestructura y servicios sociales, lo que requiere una política fiscal equilibrada, progresiva y orientada a la equidad territorial” y, para esto, presenta múltiples programas que apuntan al fortalecimiento de la gestión de la cobranza a morosos y modernización de los sistemas informáticos de la administración.

Claves para aumentar ingresos propios

En ese contexto, la IDM buscará “un aumento real de ingresos propios” y afirma que lo hará “sin incremento general de presión tributaria” y de forma “ajustada al cumplimiento de las reglas fiscales ya definidas”. La estrategia pone foco en lograr “una reducción sostenida de la tasa de morosidad en al menos 2 puntos porcentuales al cierre del quinquenio”.

Para esto, el ajuste presupuestal plantea la “modernización del sistema de gestión tributaria y cobranza”, la reducción sostenida de morosidad “con estrategia diferenciada por perfil de contribuyente”.

También hará énfasis en la actualización permanente del padrón inmobiliario (catastro) vinculada a los datos del Censo 2023. Estas medidas “fortalecen los ingresos propios sin incrementar la carga tributaria general”, argumenta el Ejecutivo que, enero pasado, fue cuestionado por el aumento en los costos de la contribución inmobiliaria en zonas balnearias .

En la rueda de prensa, Abella afirmó que los mecanismos de recuperación de morosos “no constituyen una novedad de esta administración, sino que forman parte de procesos iniciados anteriormente”. “La recuperación de morosos siempre ha estado. Lo que estamos tratando de llevar adelante es un catastro nuevo. En eso se está trabajando desde la administración pasada y esperamos finalizar en este período”, explicó.

Además, el ajuste estipula criterios de asignación presupuestal por municipio basados en Necesidades Básicas Insatisfechas y crecimiento territorial. Según la IDM, el gasto departamental se alineará con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) “como marco de priorización presupuestal” y se medirá la evolución de la gestión e impacto en el bienestar ciudadano.

Gobernanza y modernización administrativa

“La modernización tecnológica, la participación estructurada y la gestión basada en evidencia” son objetivos trazados para el quinquenio en materia de gobernanza, transparencia y eficacia de la administración. En esta línea, propone varios programas prioritarios para el denominado “Sistema departamental de planificación y presupuesto”, con metas físicas e indicadores públicos.

Este capítulo plantea la creación y puesta en funcionamiento de un Observatorio Socioeconómico Departamental, en articulación con la academia, instituciones y organismos departamentales. El observatorio integrará “datos del Censo 2023, Encuesta continua de hogares, registros municipales y sistemas nacionales, incorporando fuentes estadísticas oficiales e investigaciones académicas en áreas de interés departamental”.

También se propone la “digitalización y reingeniería integral de la gestión de trámites y servicios”, el fortalecimiento de la Unidad de Tecnologías de la Información, la simplificación administrativa mediante la reducción de trámites presenciales y costos, negociación colectiva y diálogo social con los trabajadores (condiciones de empleo, capacitación, salud laboral y cambios tecnológicos), y reuniones entre áreas de gestión e instituciones vecinales “como mecanismo de gobierno de cercanía”.

Ordenamiento territorial y obras “en los barrios”

El documento también considera que más del 90% de la población se concentra en el eje costero Maldonado–Punta del Este–San Carlos–Piriápolis, generando fuertes presiones sobre el uso del suelo, la infraestructura y el ambiente. “La planificación territorial debe anticipar demandas de vivienda, transporte, saneamiento y equipamientos sociales, evitando fragmentación urbana”, fundamenta la IDM en este capítulo.

Para esto, propone una actualización de instrumentos de ordenamiento territorial en todos los municipios, la consolidación de un banco de tierras departamental con prioridad para familias jóvenes, trabajadores y proyectos de vivienda social, e impulsar un programa de pavimentación y mantenimiento de calles en barrios, “priorizando zonas rezagadas y de alta densidad poblacional”.

Al llevar el proyecto a la Junta, Abella enfatizó que la modificación presupuestal “refleja la inversión de 50 millones de dólares en los barrios”. La exposición de motivos adelanta un plan de pavimentación, pluviales e iluminación y mantenimiento en barrios prioritarios, la instalación de un “espacio institucional de planificación del transporte”, espacios de educación y seguridad vial por municipio y también un curso de seguridad vial para repartidores que se desplazan en moto (delivery).

Transporte y movilidad

Otro eje plantea mejorar la movilidad urbana, infraestructura vial y servicios básicos en todo el departamento. Se van a construir corredores Este-Oeste y Norte-Sur, ampliación de ciclovías, control de velocidad y reforma del sistema de radares.

También habrá un programa de Modernización del Transporte Público, que implica un corredor troncal estructurante en el eje Norte-Sur (San Carlos – Punta del Este), así como un sistema de transporte multimodal con nuevas líneas urbanas complementarias al corredor troncal.

Las obras viales consideradas estratégicas son la reconstrucción Camino de Los Ceibos, la reconstrucción de la Avenida Leandro Gómez y la remodelación de la Avenida del Mar, en Punta del Este.

Desarrollo social y “calidad de vida”

Otro lineamiento estratégico plantea “reducir las brechas territoriales, sociales y de acceso” mediante políticas integrales de salud, vivienda, cuidados, cultura, deporte y bienestar de la población.

El documento menciona programas de “sanidad pública de calidad” y afirma que menciona que Departamento de Salud y Adicciones dará una respuesta integral e integrada. Se prevé brindar “cobertura odontológica en barrios vulnerables mediante dispositivos equipados; crear una App de Salud Preventiva con turnos, consultas online y programas de bienestar; e impulsar el Plan Integral de Salud Mental en coordinación con Salud Pública”.

Asimismo, propone un Sistema Departamental de Cuidados, con dispositivos diurnos, apoyo domiciliario, y protección para adultos mayores; la creación de espacios recreativos inclusivos para niños neuro divergentes, y un programa de Deporte adaptado y escuelas deportivas inclusivas.

Ambiente: evaluaciones obligatorias y “Sello verde”

“Proteger los recursos naturales del departamento, reducir la vulnerabilidad climática y establecer un modelo de gestión ambiental basado en evidencia, participación ciudadana y tecnología” es otra de las apuestas.

Para esto, el proyecto estipula la “concreción” del Observatorio Departamental de Ambiente, “que arrojará informes públicos de gestión ambiental, monitoreo semanal de calidad de agua en playas y cañadas urbanas” y la creación de una Guardia Ambiental con eje en “la educación, sensibilización, control y vigilancia ambiental, protección de áreas naturales”.

“La Evaluación Ambiental Estratégica será obligatoria en proyectos de infraestructura y urbanización”, indica el documento. También plantea avanzar en el Fondo Departamental de los Humedales, ya estipulado en el presupuesto quinquenal, y la gestión integral de residuos.

La modificación presupuestal también crea el programa “Sello verde Maldonado”, como una “herramienta estratégica que integra el desarrollo productivo y la sostenibilidad ambiental en el Departamento”. Se trata de un distintivo oficial otorgado por la Intendencia a empresas que gestionen adecuadamente sus aspectos ambientales y demuestren compromiso con la mejora continua del Departamento.

Turismo, empleo y desarrollo productivo

La promoción del turismo, la innovación, la economía creativa y el desarrollo productivo son también resorte de esta modificación. La administración parte de que “la generación de empleo del departamento surge de la industria de la construcción y del modelo de turismo cuantitativo de sol y playa”, por lo cual el ajuste plantea programas de diversificación productiva para todo el territorio.

Apunta la exposición de motivos que “l apoyo a pequeñas y medianas empresas, y la innovación tecnológica reducen la vulnerabilidad ante ciclos estacionales y generan empleo de mayor calidad, que amplifica, dinamiza y complementa las fuentes tradicionales de actividad en el mercado de trabajo departamental”.

En este capítulo, se propone transformar a Maldonado en “un destino de teletrabajo, sede de empresas tecnológicas, turismo digital y economía basada en el conocimiento”. Con esto se pretende atraer inversión en sectores no tradicionales y ampliar las oportunidades de empleo de calidad para la población joven, más allá de la demanda estacional tradicional.