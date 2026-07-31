Obra de Cipriani en Punta del Este: Criba anunció más envíos al seguro de desempleo; la cifra asciende a 240

El martes 4 de agosto habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre los delegados sindicales de la obra y la empresa, para llegar a un acuerdo.

La empresa Criba SA, principal contratista de la obra de construcción del resort del grupo Cipriani en el exhotel San Rafael, en Punta del Este, informó mediante un comunicado interno emitido a la organización sindical del centro de trabajo, con fecha 29 de julio, al que accedió la diaria, que se procederá a “la tramitación de subsidios por desempleo de 120 operarios afectados al proyecto”, el próximo lunes 3 de agosto.

Según el texto, la medida responde a que “ante la agudización del conflicto del convenio colectivo de los últimos meses, el comitente ha tomado la decisión de posponer para 2027 la inauguración del hotel, casino y centro de convenciones”. Motivo por el cual “debe definir el plan de trabajos y el financiamiento del proyecto” y, en consecuencia, la empresa se ve “obligada” a modificar el equipo de trabajo a disponer en la obra.

“Durante todos estos meses la empresa sostuvo la mayor cantidad de actividad y empleo posible en el proyecto, agotó cada instancia a su alcance para mantener el ritmo de obra y preservar los puestos de trabajo”, añade, y culmina con que “es de destacar que Criba cumple, ha cumplido y seguirá cumpliendo a cabalidad con el convenio colectivo, así como con todas las normas que rigen en el sector”.

Ante desacuerdo, habrá audiencia en el MTSS

El delegado sindical del centro de trabajo, Yhonattan Rodríguez, dijo a la diaria que este próximo envío al seguro de desempleo de trabajadores afectados a la obra del casino y centro de convenciones se suma a 120 trabajadores del hormigón cesados el pasado 22 de julio, mediante un comunicado interno que Criba emitió a los empleados, y, según Rodríguez, 30 de ellos “no tienen acceso al subsidio económico”. Si bien hubo una instancia bipartita entre los delegados sindicales y gerentes y la responsable de Recursos Humanos de Criba este miércoles 29 por la mañana, “no se llegó a un acuerdo y tampoco se notificó sobre el envío al seguro de desempleo de 120 trabajadores, anunciado en la noche de este miércoles”.

Por otra parte, afirmó que, al igual que con el comunicado del 22, la empresa “viola el protocolo de preconflicto y la cláusula de prevención que establece el aviso con antelación de 48 horas del envío al seguro de paro para negociar y conversar la situación”, sobre todo de aquellos trabajadores que no tienen los jornales suficientes, ya que entiende que “serían cesados este viernes”. “En 13 años que trabajamos con ellos nunca nos pasó que no hubiera un diálogo previo; es una falta de respeto”, afirmó. En asamblea general decidieron “seguir trabajando, mientras continúa el ámbito de negociación con la empresa”.

Además, dijo que son necesarios los trabajadores por las dimensiones del proyecto, de hecho, informó que “la semana pasada ingresaron más de 65 trabajadores para reforzar la plantilla”, por lo que, destacó que “es muy extraño que divulguen este comunicado diciendo que ya no necesitan esa cantidad de trabajadores por una reestructura laboral”.

No obstante, este jueves hubo una reunión entre diez delegados de la obra, el responsable del zonal y tres gerentes, la responsable de Recursos Humanos y el abogado de Criba, pero no se logró llegar a un acuerdo, de hecho, Rodríguez informó que la empresa “no considerará la situación de quienes no tienen acceso al seguro de desempleo”. En tanto, se le planteó que “no cese a los 120 trabajadores hasta la audiencia del próximo martes 4 de agosto” entre la empresa y la organización sindical del centro de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para hablar sobre el envío de seguro de desempleo de los trabajadores que suman 240 en total y otros temas vinculados a la obra.

Cámara Empresarial de Maldonado llamó a “alcanzar un acuerdo urgente”

Hasta julio fueron enviados 150 trabajadores al seguro de desempleo por adherirse a medidas sindicales en el marco de la negociación de los Consejos de Salarios, dijo días atrás a la diaria el secretario departamental del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Michael Pistone. Por este motivo, el Sunca solicitó una instancia ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del MTSS y el comité ejecutivo del sindicato denunció la situación ante el Banco de Previsión Social, el lunes 20.

Sobre esto, esta semana la Cámara Empresarial de Maldonado, mediante un comunicado público, dijo que, si bien reconoce el derecho a la negociación colectiva, “entendemos que debe ejercerse con responsabilidad, previsibilidad y sin poner en riesgo la actividad, las empresas y las fuentes laborales que se busca proteger”. Además, señaló que las medidas sindicales impulsadas por el Sunca “generan retrasos, sobrecostos y pérdidas que muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no podrán sostener”, por lo que exhortó a todas las partes y al MTSS a “alcanzar un acuerdo urgente”.