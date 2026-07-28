Playa Hermosa: asociación vecinal presenta proyecto para recuperar el exparador Nevada con una inversión de 500.000 dólares

Desde las 9.00 del sábado 25, integrantes de la Asociación Vecinal de Playa Hermosa y otros vecinos de la zona oeste están en el exparador Nevada, ubicado en la ruta 10 y la rambla Proa al Mar, en Piriápolis. En junio la Intendencia de Maldonado (IDM) anunció su eventual demolición, pero el sábado fue escenario de una jornada vecinal para recuperarlo. Mientras uno sostiene la escalera, otro ajusta los últimos detalles del cartel que recorre el largo del inmueble y se ve desde la ruta. El mensaje es claro: “¡Por respeto al esfuerzo y aporte de vecinos de ayer, hoy la historia no se demuele!”; “¡las alternativas están!”; “¡basta de falsedades e interpretaciones sesgadas!”.

El inmueble, que es parte de la identidad de Piriápolis y propiedad de la IDM, se emplaza sobre un predio de 1.668 metros cuadrados y tiene capacidad para albergar diversas actividades deportivas, culturales, sociales y educativas. Sin embargo, lleva años con falta de mantenimiento y permanece inactivo desde marzo de 2023, cuando la Escuela de Cine (Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales) de la Universidad de la República se trasladó a la sede central del Centro Universitario Regional Este (CURE) en Maldonado por “una situación de emergencia”, debido a que el edificio “no daba garantías de seguridad”, dijo en su momento a la diaria, el actual director del CURE, Carlos Iglesias.

No obstante, Fernando Melo, residente de Playa Hermosa desde hace 45 años y exintegrante de la asociación vecinal en los años 80, defiende la conservación y revitalización del exparador por considerarlo parte de la historia de la localidad, ya que, como menciona a la diaria, durante esa época funcionó un club con actividades deportivas y espectáculos de artistas como No Te Va Gustar y Jaime Roos. “En la zona oeste no hay ningún lado para sociabilizar y disfrutar del deporte”, afirma, e indica que “es la única playa hacia el lado oeste que tiene dunas”, por lo que refuta el fundamento de la IDM, que evalúa una posible demolición para la recuperación del cordón dunar.

“Es un símbolo del balneario que queremos rescatar como un espacio de encuentro para la comunidad de Playa Hermosa y balnearios aledaños”, dice a la diaria Roberto Machón, integrante de la asociación vecinal y residente de Playa Hermosa desde hace una década. En la misma línea, Edison Hernández, expresidente de la Asociación Vecinal de Playa Hermosa y actual presidente del comité de base Jorge Pombo, del Frente Amplio (FA), quien vive hace más de 40 años en la zona, rechaza la demolición y sostiene que “se está en deuda con las familias que tienen niños, por la falta de espacios de recreación”.

Proyecto de la asociación vecinal de Playa Hermosa.

Un proyecto para la región oeste

Desde las 10.30 comienzan a llegar los vecinos, algunos en sus vehículos y otros a pie, con sus sillas playeras bajo el brazo. Pasadas las 11.00, unas 50 personas se reúnen frente al inmueble en una ronda improvisada. Además de la comunidad, participan ediles y concejales del Municipio de Piriápolis.

“El quincho viejo y la cancha de pádel funcionaron en los años 60 y 70 como barrera para que se regeneraran las dunas, por lo que el argumento de la IDM para demoler este edificio cae por su propio peso”, dice convencido el presidente de la Asociación Vecinal de Playa Hermosa, Ángel Ramírez, con el micrófono en mano. Este vecino elaboró el proyecto junto con el arquitecto Lucas Gadea y en coordinación con las comisiones vecinales de Playa Verde y Playa Grande.

En diálogo con la diaria, Ramírez afirma que le “preocupa” que el alcalde René Graña no tome postura y transmita que “se alineará con la decisión del intendente”. Además, sostiene que, “pese a que según el último censo de 2023 la población de Playa Hermosa, Playa Verde y Playa Grande se duplicó, las inversiones no se ven hacia esta región; estamos abandonados”. Según explica, la propuesta plantea una cogestión con la IDM, quien otorgaría el inmueble a la asociación vecinal mediante un comodato y brindaría recursos técnicos y materiales, y añade que “hay empresarios interesados en aportar”. A su vez, “se incorporarían paneles fotovoltaicos y un sistema de tratamiento de efluentes sanitarios, para reutilizar el agua tratada en el riego y el mantenimiento de áreas verdes”.

El arquitecto Gadea, integrante de la asociación vecinal, informa a la diaria que en la planta baja “se prevé crear tres aulas para una escuela de gastronomía similar a la Escuela de Alta Gastronomía- Parador Pedro Figari, ubicada en Punta del Este” y una zona de juegos. La planta alta albergaría una feria de artesanos, un salón para eventos y una cafetería con vista a la playa, gestionada por un concesionario. En tanto, en el exterior del inmueble se construiría un estacionamiento, una cancha de fútbol 7, se recuperarían las canchas de pádel y básquetbol ubicadas en la parte trasera y una bajada accesible hacia la playa. Según Gadea, se estima una inversión de unos 500.000 dólares, y el funcionamiento se financiaría, en parte, con el pago de una cuota por parte de los usuarios.

Por su parte, la edila frenteamplista Andrea Cerdeña, que antes de la actividad recorrió el inmueble y reside en el barrio Pueblo Obrero, señala a la diaria que en la zona “faltan lugares para promover la cultura” y que “la infraestructura del exparador es bastante fuerte y sería bueno recuperarla y que la IDM escuche a los vecinos”. La iniciativa, presentada el 16 de julio ante la Comisión de Obras Públicas de la Junta Departamental, permitió abrir un expediente y recibir sugerencias para ser acotada, según Ramírez y Gadea. Ramírez agrega que en junio se solicitó una audiencia con el intendente Miguel Abella, aunque “todavía no hubo respuesta”, por lo que siguen expectantes.

Ex parador Nevada, el 22 de junio, en Playa Hermosa. Foto: Pablo Serrón

Las huellas del abandono: dibujos olvidados y vidrios rotos

Al recorrer el inmueble se puede confirmar el estado físico observado por la asociación vecinal y el arquitecto Gadea tras una inspección visual, plasmadas en el borrador inicial del proyecto, al que accedió la diaria: fachada exterior con presencia de grafitis y desprendimiento de pintura, rejas y ventanas oxidadas y vidrios rotos. El estado de las escaleras y barandas requiere otro estudio. También aparecen decenas de objetos abandonados como sillas, mesas, puertas, herramientas de un antiguo taller de carpintería y, en una de las escenas más simbólicas, carpetas con dibujos de estudiantes, una parte de una tonina con riel y un papel pegado con mails de docentes de la ex Escuela de Cine.

No obstante, en línea con el relevamiento del documento, se observa que la estructura general del edificio está “aparentemente sólida”, sin desprendimientos ni humedad, lo que “constituye un factor favorable para la viabilidad del proyecto”. En su interior, la amplitud del inmueble se transforma en un laberinto: puertas que conducen a distintos espacios, como baños con tuberías rotas, y tres escaleras: una conduce hacia la planta baja, otra a la planta alta y la última a un espacio pequeño y apartado. El crujido de vidrios rotos acompaña cada paso, sumado a cables, pedazos de paneles y enchufes de luz que aparecen arrancados y desparramados por el piso, que obligan a transitar el espacio con máxima precaución.

En la recorrida por el inmueble, además de vecinos que observan y toman fotografías, se encuentra el concejal nacionalista del Municipio de Piriápolis Marcelo González, quien explica a la diaria que la localidad “tiene un déficit de metros cuadrados para desarrollar cursos educativos” y que, por eso, “las bancadas del FA y del Partido Nacional coinciden en que demolerlo es una locura”. A su entender, es “inconcebible” porque “no hay fisuras estructurales”, y afirma: “Este atropello no me lo banco más”, en referencia a otras estructuras antiguas demolidas, como el exparador Calypso de Playa Grande, en 2023.

Además, señala que, en el caso del exparador Nevada “se encuentra a más de 150 metros” desde la línea de la ribera marítima, como delimita el Código de Aguas y, por último, anuncia que este jueves 30 los concejales y el alcalde René Graña se reunirán con el intendente Miguel Abella y, entre otros temas, plantearán esta iniciativa y lo invitarán a recorrer el inmueble. Según sostiene, el proyecto podría integrarse en los presupuestos participativos, aunque reconoce que “también hay otros reclamos de la población”.