Intervenciones viales en Punta del Este: habrá cortes parciales en Gorlero por obras entre las calles 27 y 30

Por otra parte, este mes comienzan los trabajos de remodelación de la plaza Artigas, lo que implicará el traslado provisorio de la feria artesanal, informó el alcalde Javier Carballal.

Esta semana comienza la intervención de la avenida Gorlero, en Punta del Este, en el tramo comprendido entre las calles 27 y 30, con “el retiro de las estructuras de hormigón que fueron construidas sobre las veredas y hacia el lado externo del cordón, donde estaban ubicadas las mesas y sillas de islas gastronómicas”, informó a la diaria el alcalde del municipio, Javier Carballal.

El jerarca señaló que “habrá máquinas trabajando y cortes parciales” según la calle a intervenir cada día. No obstante, aclaró que “no se impedirá el acceso por completo de peatones y vehículos”. De todos modos, recomendó a los ciudadanos mantenerse atentos a las redes sociales del municipio, donde anunciarán eventuales cortes de tránsito o desvíos, de ser necesarios.

Para avanzar en las obras, fue necesario “retirar hace dos semanas las islas de comercios gastronómicos instaladas en la vía pública entre las calles 25 y 30”. Explicó que, una vez retiradas las estructuras, “se comenzará con las reparaciones de las veredas”, previstas en el proyecto de readecuación de Gorlero para 2027.

A principios de mes, Carballal y el director general de Obras Públicas de la Intendencia de Maldonado (IDM), Guillermo López, recorrieron distintos puntos del balneario, incluida la calle Gorlero, para coordinar las acciones. En los últimos días, “se determinó la maquinaria a utilizar y el trabajo con el cuerpo de inspectores de la Dirección General de Tránsito y Transporte de la IDM”, informó.

En paralelo, se aguarda la culminación de las obras de sustitución de las cañerías de la red de agua potable a cargo de OSE, que se llevan adelante en la calle Joaquín Lenzina-Ansina y en las calles 24 (El Mesana), 26 (Resalsero), 28 (Los Meros), 29 (Las Gaviotas) y 30.

“La nueva red de agua potable permitirá que, durante la alta temporada, cuando se registran picos de consumo, sobre todo el 1º de enero, se pueda alcanzar la cantidad de agua que realmente se precisa para abastecer a todos”, aseguró el alcalde. En este momento, “hay cortes parciales puntuales en función del movimiento de camiones o de máquinas”.

Inicio de obras en la plaza Artigas

Por otra parte, Carballal anunció que próximamente comenzarán las obras de remodelación de la feria de artesanos en la plaza Artigas.

Informó que “se realizó el llamado a licitación pública y este miércoles 19 se realizará el acto de apertura [de sobres de las ofertas recibidas]”. Luego transcurrirán diez días hábiles para que las empresas participantes formulen observaciones o reclamos, previo a la adjudicación final; se espera que estas obras comiencen este mismo mes. Otra parte será ejecutada por “administración directa”.

Este proyecto contará con un único pabellón para entre 120 y 130 artesanos. Mientras duren los trabajos, cuyo plazo de ejecución está previsto hasta el 15 de diciembre, los stands de la feria de artesanos serán reubicados.

Algunos estarán en la terminal de ómnibus de Punta del Este y otros frente al Banco de la República, donde funciona el antiguo Paseo de los Pintores, sobre la calle Gorlero, detalló el alcalde.

Nuevos semáforos y flechamientos

Además, se espera que antes de la temporada estén colocadas baterías de semáforos en las calles 26 y 27 y el flechamiento de la calle 24. Para 2027 está programado avanzar en la readecuación de Gorlero, con una inversión de 60 millones de pesos, distribuidos en 20 millones de pesos en 2027 y 40 millones de pesos en 2028, según detalla la ficha de funcionamiento del proyecto de modificación presupuestal 2027-2030 a consideración de la Junta Departamental desde junio pasado.

Carballal explicó que esto “permitirá tener un flujo más ordenado de tránsito y tener más de 30 estacionamientos nuevos entre Gorlero y la calle 27, que hoy no se tiene”. A su vez, indicó que actualmente “se quitaron las luminarias que quedaban en la calle y se colocarán nuevas luego de la Semana de Turismo de 2027, la misma fecha en que se repararán las veredas”.