Obras en feria artesanal de Punta del Este comenzarán en agosto, pero hay incertidumbre sobre ubicación provisoria de stands

La Comisión de Artesanos busca “un lugar visible” para trabajar en invierno y propuso su traslado a un predio de Hidrografìa en la zona portuaria.

La construcción del nuevo pabellón de la Feria Artesanal de la Plaza Artigas iniciará en agosto, en el marco del cronograma de obras previstas para este año y el próximo en Punta del Este. La obra está contemplada en el proyecto de modificación presupuestal 2027-2030 a consideración de la Junta Departamental desde el mes pasado. La delegada de la Comisión de Artesanos, Leticia Jorge, dijo a la diaria que mientras se ejecuten las obras -previstas hasta principios de diciembre-, los artesanos deberán abandonar temporalmente la plaza, aunque “aún no está definido a dónde” irán.

En principio, el Municipio de Punta del Este les propuso trasladar la feria a la terminal de Punta del Este, pero, tras visitar el lugar, “no logramos entender dónde estaríamos ubicados allí adentro, ya que somos alrededor de 50 artesanos en invierno y 92 artesanos en verano”, comentó Jorge. Creen necesario que “sea un espacio que albergue a todos en condiciones que se pueda exponer las artesanías y vender”.

En este sentido, informó que esperan reunirse en los próximos días con el alcalde del Municipio de Punta del Este, Javier Carballal, para que “se confirme a dónde iríamos, porque sin un lugar específico, no podemos movernos de allí”. “Queremos un lugar que sea visible y en el que podamos trabajar en invierno porque si bien algunos tenemos otras salidas laborales, la mayoría no la tiene, vive solamente de esto y es su sustento familiar”, afirmó la delegada.

Como alternativa, la comisión solicitó al municipio, a través de una nota al alcalde, autorización para instalarse en un predio de la Dirección Nacional de Hidrografía, próximo al puerto del balneario, aunque por el momento “no hay nada en concreto”.

La incertidumbre tiene “bastante preocupados” a los trabajadores porque, además de contemplar la capacidad locativa para todos los stands, “se necesita un espacio donde se puedan dejar las artesanías porque no son fáciles de transportar y no se cuenta con vehículos propios para eso, sino que son trasladados en ómnibus”, dijo Jorge.

Visiones contrapuestas sobre la capacidad del nuevo pabellón

Según informó a la diaria el alcalde Carballal, la feria “contará con un único pabellón para entre 120 y 130 artesanos” y, para la construcción del mismo, “se reasignaron 200 mil dólares de fondos de la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto], correspondientes a [reparar] veredas en las paradas 5, 6 y 7 de las playas Mansa y Brava para que sea viable antes del 15 de diciembre”.

A su vez, indicó que “una parte de la obra será ejecutada por administración directa, y otra mediante licitaciones”, y se espera que el llamado sea “en breve” para “comenzar las obras cuanto antes”.

Jorge, por su parte, contó que la comisión analizó la distribución de los futuros stands, y concluyeron que si bien entrarían los 92 artesanos y artesanas que trabajan en temporada estival, “la mayor dificultad es que no entran 120 personas”, como asegura el alcalde. Es que, además de los 92 artesanos, “se sumarían 14 artistas plásticos que hoy exponen sobre la calle Gorlero, en el acceso a la Plaza Artigas”. Sobre esto último, explicó que, “se pidió [al municipio] una superficie para entre 110 y 120 stands solo de artesanos, y ahora los artistas plásticos también irían adentro, por lo que, cambia el metraje y las dimensiones necesarias” a las actuales previstas. Mencionó que el artista plástico “necesita tener también cierta cantidad de superficie para poder exponer” y que “la idea es no reducir más el espacio”.

“No se logró estar más cerca de Gorlero”

Por otra parte, Jorge explicó que “se demolerán los módulos existentes y se utilizará la misma superficie, ya que cuenta con el sistema de desagües instalado”, e informó que tras varias reuniones con el subdirector general de Planeamiento y Presupuesto de la IDM, Mauricio Tejera, y Carballal, la comisión consiguió “alcanzar una superficie de 970 metros cuadrados”, cuando originalmente se planteaban dos módulos de 200 metros cuadrados cada uno. Añadió que, “se techará toda la estructura, incluido el pasillo que divide ambos módulos”, y seguirá ubicada entre la calle 25 y El Mesana.

Si bien la última asamblea de la comisión “aprobó el proyecto por el aumento del metraje”, Jorge lamentó que “no se logró estar más cerca de la calle Gorlero”. A su entender, esa modificación “habría favorecido la integración de todos los artesanos tras la división de módulos e influiría positivamente en las ventas”.

No obstante, reconoció que “no se podía pedir más” y que Carballal les informó que “los canteros se van a bajar al ras del suelo para tener una mejor visión desde Gorlero hacia la feria”, por lo que, “no quedará tan alejada, sino que habrá una integración”.

Este proyecto es impulsado hace varios años por la Comisión de Artesanos, aunque cobró fuerza tras el temporal de junio de 2025, cuando el módulo 1 sufrió daños y debió ser clausurado. Ante esta situación, unos 30 artesanos se aglomeraron en el módulo 2 e incluso trabajaron al aire libre pese a las inclemencias del tiempo, dado que, recién a fines de agosto comenzaron las obras. En ese momento, la presidenta de la comisión, Eliana Pereira, advirtió a este medio que los problemas estructurales en techos e instalaciones eléctricas respondían a que “hace mucho tiempo no se hace el mantenimiento necesario”.