A principios de julio, la Intendencia de Maldonado (IDM) anunció que, “en menos de un mes”, quedaría reconstruido el módulo 1 de la Feria Artesanal de Punta del Este afectado por un temporal. Sin embargo, las obras recién comenzaron este martes 26.

Justamente horas antes del inicio de los trabajos, una delegación de artesanos se reunió con el alcalde del Municipio de Punta del este, Javier Carballal, para reclamar por el atraso. La presidenta de la comisión de artesanos, Eliana Pereira, informó a la diaria que, según les dijo el gobernante local, las tareas tomarán entre cinco y siete días hábiles, dependiendo del estado del tiempo.

Por el momento, los artesanos del módulo 1 trabajan al aire libre en la Plaza Artigas, a merced de las inclemencias del tiempo. Pereira contó que el sábado 23 tuvieron que desarmar sus puestos antes de hora a causa del viento. En tanto, debido al temporal de la semana pasada se rompieron cuatro toldos del módulo 2: uno se clausuró y los otros fueron arreglados por los propios artesanos. Los trabajadores de este sector mantienen sus puestos puertas adentro, pero esperan que el Municipio asigne recursos para comprar nuevos toldos.

Otra preocupación es la necesidad de “resolver la instalación eléctrica de ese módulo para que el equipo de Bomberos pueda levantar la clausura”. El alcalde dijo a los artesanos que la IDM enviará personal de electricidad para revisar las instalaciones y, en caso de ser necesario, arreglarlas.

Con todo, Pereira manifestó su esperanza de volver a trabajar en su espacio para la próxima temporada de verano y “recuperar lo perdido”. “En vacaciones de julio más de 30 familias [de ambos módulos] nos quedamos sin el empujón previo al verano”, remarcó.

La mayor aspiración de los trabajadores es que la IDM asigne presupuesto para el anunciado plan de reestructura de la Plaza Artigas y Gorlero, y que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Con ese fin, hace 20 días pidieron una entrevista al intendente Miguel Abella. La respuesta fue que “hará lo posible para recibirnos la primera semana de setiembre”, dijo Pereira.