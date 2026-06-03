Fracasó iniciativa vecinal para crear un municipio al este del arroyo Maldonado

La Junta de Maldonado rechazó la propuesta tras recibir un informe negativo del intendente Abella; vecinos de La Barra afirman que hay “razones políticas”.

El plenario de la Junta Departamental de Maldonado rechazó por unanimidad, este martes, la iniciativa de vecinos que residen al este del arroyo Maldonado para crear un municipio propio y escindirse de la jurisdicción de San Carlos, que abarca la circunscripción territorial DE (La Bota, Balneario Buenos Aires, Santa Mónica) y DED (El Tesoro, La Barra, Manantiales, Punta Piedras y El Chorro). Previamente, en una resolución firmada el 22 de abril, el intendente de Maldonado, Miguel Abella, remitió al legislativo departamental un informe desfavorable a la iniciativa.

La Corte Electoral confirmó que la propuesta cumple los requisitos del artículo 16 de la Ley 19.272 (de descentralización y participación ciudadana), como contar con un mínimo de 15% de las firmas de los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral, con 2.000 firmas para la circunscripción DEH recolectadas en octubre de 2025 y 1.250 para la circunscripción DED, presentadas en la solicitud de 2018. No obstante, la resolución concluye que “no resulta pertinente, necesario ni oportuno acompañar con opinión favorable el planteamiento”.

“El fundamento de la negativa del intendente da la impresión de una persona que desconoce los problemas del lugar y de quienes allí residen, lo cual es grave”, dijo a la diaria la escribana Margarita Solana, integrante de la comisión vecinal de La Barra, formada en 2018. Añadió que “no es correcto” que existan limitaciones legales, y citó como ejemplo el caso de vecinos de Laguna Merín (Cerro Largo), que se escindieron del Municipio de Río Branco mediante un decreto departamental que permitió crear un municipio en 2022.

A su juicio, “la negativa viene del Municipio de San Carlos, al que el intendente le pidió su opinión”, algo que considera “innecesario”. Indicó que el alcalde de San Carlos, Luis Cima, “sigue sin atender las diversas problemáticas como calles inhabitables cuando llueve y dificultades en la circulación”. A su vez, sostuvo que Abella “prioriza a San Carlos por razones políticas, ya que de allí obtiene más votos que de las otras zonas”.

Ángel Rubbo, otro integrante de la comisión vecinal, dijo meses atrás a la diaria que el Municipio de San Carlos lleva décadas sin atender los problemas barriales al este del arroyo Maldonado porque “está desbordado en sus propias obligaciones en la parte urbana y rural”.

Negativa de Abella y “fragmentación” del municipio

La resolución indica que la Dirección de Descentralización de la IDM consideró “oportuno” profundizar la gestión de los municipios existentes antes de “fragmentar un municipio ya constituido”, dado que Maldonado es “uno de los tres departamentos del país que presentan la totalidad de su territorio municipalizado, por lo cual no requiere su municipalización para lograr una mayor cercanía a sus servicios y beneficios”.

También advirtió que resulta “valioso” conformar gobiernos de cercanía y “conservar el equilibrio para evitar que una excesiva fragmentación diluya el concepto de ‘comunidad global’”. No obstante, Solana dijo que “ya está fragmentado porque nadie se ocupa de La Barra y no está integrada a la jurisdicción del Municipio de San Carlos”.

Aseguró que los vecinos están “cansados”, pero “probablemente se presentará una nueva solicitud”, pese a que aún no se habló en la interna de la comisión. El director de Descentralización, Santiago Ferrer, y la Comisión de Descentralización de la Junta transmitieron a la comisión vecinal que “se siguiera porque en algún momento se iba a lograr”, contó decepcionada.

La resolución señala que “debe valorarse” lo establecido por el artículo 66 del Decreto departamental 4114/2025, que “declara de interés departamental la instrumentación de presupuestos participativos en los municipios, dotándolos de apoyo técnico y de recursos necesarios”, y se afirma que “se asignará en la próxima instancia presupuestal créditos que permitan viabilizar los presupuestos participativos”.

“Controversia jurídica” y “alteración de ámbito territorial”

El director de Ordenamiento Territorial de la IDM, Guillermo Ahlers, señaló en el informe que el gobierno departamental “no puede modificar el ámbito territorial en el que el Municipio de San Carlos ejerce su competencia, sin una ley expresa que lo establezca”. En esa línea, la resolución expresa que “existe controversia jurídica respecto a si se puede crear un nuevo municipio por decreto departamental en el territorio del Municipio de San Carlos”.

Por su parte, el Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República señaló que, si la Junta de Maldonado decide crear un decreto con fuerza de ley en su jurisdicción, podría ser “declarado inconstitucional, según el artículo 260 de la Constitución de la República”.

Además, al estar bajo un “régimen jurídico de carácter excepcional”, establecido por el artículo 23 de la Ley 19.272, la segregación del Municipio de San Carlos implicaría una “alteración relevante” de su ámbito territorial. Por lo tanto, la creación de un nuevo municipio “exigiría la intervención del legislador nacional mediante una ley formal”.