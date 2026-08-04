Trabajadores de Enjoy evalúan tripartita con MTSS y nuevas autoridades por convocatoria “resentida” de eventuales y part time

Baluma SA abrirá bolsas de trabajo para generar nuevos jornales, al tiempo que empleados se capacitan en Fasano Las Piedras para adaptarse al modelo del grupo brasileño JHSF.

La Asociación de Funcionarios de Baluma SA (AFUB) evalúa convocar a una instancia tripartita con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y las nuevas autoridades del hotel Enjoy, que pasará a llamarse Fasano Península, ante la disminución en la convocatoria de trabajadores part time y eventuales en estos últimos meses. La medida se tomaría en caso de no obtener una solución de la gerencia de Recursos Humanos (RRHH) de Baluma SA.

En una instancia bipartita con los gerentes de RRHH de la empresa y trabajadores eventuales, el viernes 31 de julio, AFUB planteó su preocupación por la convocatoria “resentida” de unos 20 eventuales en restaurantes. Según informó a la diaria el vocero de AFUB, Juan Artega, “algunos hace años trabajan en régimen full time y tienen 100% de disponibilidad para la empresa, aunque no coincide con la pauta contractual”.

El sindicato transmitió a la empresa que “se violan los acuerdos del convenio colectivo bipartito vinculados a la estabilidad laboral” y plantea que, al tratarse de un grupo reducido, “podrían ser reubicados temporalmente en otros sectores, mientras avanzan las obras, al ser su único ingreso familiar”. Según Artega, la semana pasada “jefes de sectores comunicaron el cese de convocatorias de eventuales, entre ellos, de spa y el área de mucamas”, y aunque desconoce el origen de la decisión, deslizó que “podría derivar de RRHH”.

En cuanto a los trabajadores part time que también trabajan full time, el dirigente indicó que “se redujo al menos un 8% sobre una plantilla de 250 trabajadores”, según informó la empresa. Sin embargo, explicó que “el impacto fue mayor, de quizá un 30% o un 40% en sectores como restaurantes, spa, hotelería y el área de montajes de eventos”.

Esto responde a que desde mayo está en remodelación un ala del edificio que incluye 150 habitaciones, el restaurante Las Brisas y varios salones que “se están desmantelando”, informó ese mes Artega a la diaria. A estas obras se sumó el centro de convenciones, el ex OVO Night Club que pasará a ser un teatro y, en la segunda quincena de este mes, la refacción de la sala VIP del casino, confirmó el dirigente, aunque en ese caso “no implicará que deje de funcionar ni que el personal se reduzca”.

Ante esta situación, Baluma SA informó semanas atrás a AFUB que abrirá dos bolsas de trabajo: una para trabajadores part time y otra para eventuales -unos 600-, que podrán acceder de forma voluntaria; sin embargo, esto aún no se concretó. Según Artega, el objetivo es que “puedan trabajar en otras áreas para generar nuevos jornales”, por ejemplo, en tareas como la reubicación de máquinas en el casino, para “reducir el impacto negativo”.

Capacitaciones en Fasano Las Piedras y cursos de portugués

Desde julio, trabajadores eventuales y permanentes -entre 950 y 1.000, incluidos los part time- de gastronomía y hotelería comenzaron capacitaciones en el complejo hotelero Fasano Las Piedras, ubicado en La Barra, para adaptarse al modelo de servicio que ofrece el grupo brasileño JHSF, nuevo administrador del hotel y casino Enjoy, informó Artega. No obstante, desconoce a cuántos involucra, aunque mencionó que participaron en el rubro spa.

Según explicó, la empresa les transmitió que mientras dure la capacitación, percibirán su sueldo correspondiente, por lo que cree que es una oportunidad “para generar nuevos jornales para trabajadores” ante la baja convocatoria en el Enjoy. No obstante, señaló que los trabajadores que concurrieron para luego transmitir el modelo de trabajo a sus compañeros “tuvieron que asumir el costo del traslado y no la empresa”.

Además, dijo que unos 600 trabajadores de diversos sectores se anotaron para participar en cursos gratuitos de portugués brindados de forma virtual por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Esta capacitación forma parte del proceso de preparación del personal ante la llegada de JHSF.

BCU autorizó compra del Enjoy por 160 millones de dólares

El Banco Central del Uruguay autorizó la compra del hotel y casino Enjoy Punta del Este por parte del grupo brasileño JHSF, según consignó El País en julio. De acuerdo con lo que informó el periódico chileno La Tercera, la compraventa a JHSF se divide en 159.824.000 dólares por las acciones clase A, de los cuales se pagaron 24.824.000 el 10 de julio, y 135 millones de dólares serán saldados en el futuro, según el calendario de pagos. Las acciones clase B, en tanto, fueron valuadas en 136.000 dólares.

El CEO de JHSF, Augusto Martins, informó a Forbes Uruguay que la primera etapa del nuevo complejo “está prevista para finales de este año y la segunda, con el proyecto completo, para finales de 2027”. Resaltó que el principal desafío es ejecutar el proyecto mientras continúa operativo: “Esto exige planificación, coordinación y disciplina en la ejecución para preservar la experiencia del cliente a lo largo de todo el proceso”.

Artega, por su parte, dijo que AFUB pretende reunirse con el actual gerente general, Diego Berná, para “saber cuál es la proyección con los empleados luego de 2028, que vence el convenio colectivo bipartito”, que, entre otros aspectos, “contempla la estabilidad laboral”. También con las nuevas autoridades para conocer el cronograma de obra y plantearles la posibilidad de acordar “voluntariamente” un nuevo régimen de jornada de descanso, con una reducción de 44 a 40 horas semanales, que “es un anhelo del personal”, dijo.