El grupo brasileño JHSF concretó la adquisición del hotel y casino Enjoy Punta del Este, hasta ahora propiedad de la filial Baluma S.A. del grupo chileno Enjoy. Representantes de JHSF se reunieron este martes en Torre Ejecutiva con el presidente de la República, Yamandú Orsi; el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba; y el intendente de Maldonado, Miguel Abella. Tras el encuentro, detallaron que la inversión rondará los 400 o 500 millones de dólares en un plazo de cuatro o cinco años y aseguraron que mantendrán a los más de 1.000 trabajadores que cumplen funciones actualmente en el hotel.

JHSF está presente en Uruguay desde hace más de 15 años a través del Grupo Fasano, que gestiona el complejo Fasano Las Piedras, también en Punta del Este. El plan es refaccionar el hotel Enjoy, que pasará a llamarse Fasano Península, y ampliar la oferta con edificios residenciales, un spa y shopping que albergará 50 tiendas en una primera etapa y, luego, hasta 100. El presidente del consejo administrativo de JHSH, José Auriemo Neto, señaló en rueda de prensa que no se interrumpirá la operación del hotel y “muy rápidamente” comenzarán las obras de remodelación, que proyectan tener listas para la próxima temporada de verano.

“Nosotros tenemos un grado de confianza muy alto con los gobiernos uruguayos. Estamos acá desde hace 20 años, entonces, ya vimos muchos cambios, y una cosa que nos atrae mucho en Uruguay es la estabilidad. Es un país con una institucionalidad grande y muy respetuoso”, sostuvo Thiago Alonso, CEO de JHSF, quien destacó que la estabilidad del país “es una parte importante por detrás de nuestra decisión de hacer una inversión de este tamaño”.

El director de Relaciones Institucionales del Enjoy, Javier Azcurra, resaltó el interés del grupo comprador en contar con “todos nosotros [los trabajadores] para este nuevo desafío”. Destacó que, así como en 1997 el hotel “Conrad marcó un punto de inflexión, no tenemos duda de que la llegada de Fasano va a implicar un nuevo salto en lo que tiene que ver con nosotros y con el destino”.

Consultado sobre los nuevos puestos de trabajo que generaría la inversión, Alonso prefirió no dar un número, ya que aún es “prematuro”, pero sostuvo que “más adelante en el proyecto” se reunirán nuevamente con las autoridades “para una actualización”. Abella, por su parte, resaltó que el proyecto “es también una fuente de trabajo para nuestros jóvenes”.

La subsecretaria del Ministerio de Turismo, Ana Claudia Caram, sostuvo que la reunión con integrantes del grupo brasileño sirvió para “mostrar el compromiso país, la unión, la interdisciplinaridad y la interministerialidad, que hay una coherencia en el mensaje desde el gobierno donde apuntamos a tener inversiones de calidad”. Señaló que la iniciativa va a cambiar la realidad “no solamente de Maldonado, sino a nivel país”, dado que “nos posiciona a nivel internacional de otra manera y, desde este lugar, es donde los propios ministerios también debemos acompañar, actuar, pensando en este desarrollo turístico para el Uruguay”.

En esa línea, el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, afirmó que es “una excelente noticia para el país, es una excelente noticia para el departamento y también para el sector turístico”. Los desarrollos que incluye el proyecto de JHSF, destacó, “lo transforman en un punto de atracción para un turismo de alto nivel de ingresos que es muy importante”. Señaló que el anuncio de esta inversión en Punta del Este “se suma a otro conjunto de novedades que en estos días vamos a estar dando a conocer” y que conforman “un panorama, para nosotros, alentador desde el punto de vista del desempeño en materia de inversión que el país está empezando a generar”.

Entre ese conjunto de inversiones, mencionó el parque fotovoltaico que UTE construirá en Cerro Largo y un polo industrial, logístico y un futuro puerto seco en Florida. “Hay un conjunto de iniciativas a lo largo de todo el territorio nacional que, para nosotros, es muy importante porque van precisamente en la dirección de ir concretando esa mayor inversión que el país necesita para poder generar condiciones para reactivar la economía y volver a tener una tasa de crecimiento más elevada”, manifestó.