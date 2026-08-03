Falleció el dirigente nacionalista José Hualde a los 64 años

En las últimas horas falleció el dirigente nacionalista José Walter Hualde, a sus 64 años, quien padecía una enfermedad hace meses. En 1983 fundó la Lista 20 de Maldonado junto al exintendente blanco de Maldonado, Domingo Burgueño Miguel, y en 2008 esta lista se incorporó al sector Aire Fresco, liderado por el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado.

Además, fue edil en la Junta Departamental de Maldonado de 1985-1995 y de 2005-2020, vicepresidente del legislativo departamental entre 2017 y 2018, ejerció como diputado de la República y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de 1995-2000 y ocupó una banca en el Senado entre 1998 y 1999. También fue vicepresidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua entre 2020 y 2025, y desde noviembre de 2025 hasta la actualidad fue director de la Administración Nacional de Correos en representación del PN.

En un comunicado difundido en Instagram, la Lista 20 comunicó su fallecimiento y expresó: “Tras enfrentar con enorme fortaleza una difícil enfermedad durante los últimos meses, hoy nos deja, llenándonos de una profunda tristeza”. El sector destacó además que Hualde “fue una persona muy apreciada, siempre dispuesto a brindar su amistad, compromiso y calidad humana, dejando una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo”. El velatorio será hoy en la empresa fúnebre Del Longo, Sarandí y Dr. Roman Bergalli, en el centro de Maldonado, de 12.00 a 16.00.

La Comisión Departamental de Maldonado del PN, quien manifestó el “dolor y congoja” y la calificó como una “irreparable pérdida”, lo definió en un comunicado como “un luchador, militante, vecino, padre, esposo y abuelo que deja una huella y un importante legado”. También resaltó que “mejorar la calidad de vida de su gente era su desvelo y dedicó su vida y su tiempo, que supo dividir entre su actividad privada y su familia, a la militancia”. A su vez, expresó que Hualde “supo dejar una profunda huella en todos nosotros, pero mucho más profunda fue la de su lucha constante por el pueblo de Maldonado, a quien tanto amaba”.