Aumento de sífilis en Maldonado: 570 casos en el primer semestre de 2026 respecto a los 430 de 2025

Según informó a la diaria el director departamental de Salud, José González, en el primer semestre de este año se registraron 570 casos de sífilis en comparación con los más de 400 notificados en 2025 durante el mismo período. González afirmó que “el número de casos notificados de esta infección de transmisión sexual (ITS) [producida por la bacteria Treponema pallidum] es alto, dado que es una enfermedad prevenible y tratable”, y sostuvo que, de mantenerse la tendencia, “habrá más casos de sífilis respecto a 2025, aunque, al ser un panorama dinámico, puede haber una reducción en el segundo semestre si se hace el tratamiento correcto de los casos a notificados y se evalúan sus contactos”.

Indicó que esta ITS “no solo se relaciona con un grupo poblacional con determinado perfil, sino que hay personas de 80 años que tienen una sífilis primaria reciente”, aunque precisó que “en el escenario de Maldonado predomina en una población joven de entre 20 y 35 años”. Además, explicó que se constató que los pacientes jóvenes afectados “mayoritariamente son usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado [ASSE], aunque también hay del sector privado”, y que “se concentran en la ciudad de Maldonado. Hay números importantes en Maldonado Nuevo y Cerro Pelado”.

A su vez, señaló que hace años “se generó un escenario donde la sífilis no era un problema, por lo que los equipos médicos de algunos centros de salud no hicieron énfasis en esta ITS y se [bajó la guardia]”. No obstante, en octubre de 2025, ante el aumento de casos de sífilis en los últimos años, el Ministerio de Salud Pública lanzó una campaña de concientización y prevención de ITS.

También advirtió sobre la presencia de casos de sífilis congénita, transmitida por la embarazada al feto a través de la placenta durante el embarazo o al nacer. Si bien señaló que se realizan controles durante la gestación, explicó que en ese proceso la embarazada “puede tener una relación sexual sin protección, adquirir la sífilis y transmitirla al feto sin que se detecte antes porque quizá en ese período no le correspondía un control médico”.

Detectar sífilis con interrogatorios y mejorar captación de contactos

“En una infección que implica tratar a la persona y evaluar a sus contactos para cortar la cadena de transmisión, no podemos tener estos datos”, aseguró González, y, en este sentido, indicó que “es necesario insistir en acciones [de prevención y detección]”. Considera que el protocolo para el diagnóstico y el abordaje de casos de sífilis “es accesible para cualquier estructura de salud”, y planteó la necesidad de que “los equipos del primer nivel de salud incorporen la sífilis en sus interrogatorios para detectar eventuales casos, brindar información, realizar un test rápido, indicar tratamiento y rastrear contactos”.

Cree que hacer un test rápido de sífilis a un paciente “no tiene ninguna limitante en una estructura de salud” y que es vital hacerlo aunque el paciente concurra a la consulta por otro motivo. En caso de confirmarse el diagnóstico, explicó que “existe un tratamiento mediante la inyección [intramuscular] de penicilina, que no requiere grandes costos para la institución ni mayor infraestructura”.

En este marco, este año se conformó una mesa de trabajo liderada por el área de Vigilancia Epidemiológica en Maldonado, e integrada por el Sanatorio Mautone, Asistencial Médica, el área de salud de la Intendencia de Maldonado y las estructuras de ASSE. Según informó González, el grupo trabaja en el abordaje de las ITS, en particular de la sífilis, en aspectos vinculados a la implementación de protocolos, el seguimiento de pacientes y contactos y la capacitación del personal de salud. Además, en la segunda quincena de agosto se presentará un plan departamental para mejorar el proceso de notificación de las ITS.