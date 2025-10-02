En el último año creció la preocupación por una tendencia sostenida de aumento de los casos de sífilis en todo el país. Los datos correspondientes al período 2020-2024 muestran que en 2024 se contabilizaron 7.035 casos frente a los 6.911 registrados en 2023, lo que equivale a 196,6 por cada 100.000 habitantes.

La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria, que puede desarrollarse de forma crónica y asintomática, por lo cual se hace énfasis en el testeo oportuno para un diagnóstico temprano. Es curable y el tratamiento está disponible en todo el país. Afecta mayormente a la población joven, en un rango etario entre 15 y 24 años, con predominio en varones. Entre 2020 y 2024 se registró una duplicación de los casos.

Debido a esta situación de aumento, el MSP en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) comenzaron a trabajar en estrategias para disminuir los casos de sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual.

Además, la cartera lanzó una campaña pública con el objetivo de concientizar y prevenir las infecciones transmisibles. La iniciativa se denominó “Es fuerte” y, mediante seis spots publicitarios, destaca el uso de preservativos y barreras de látex, la importancia de recurrir al test –gratuito, accesible y rápido–, de hablar sobre salud sexual y de visibilizar la problemática de mujeres embarazadas y bebés con diagnóstico de sífilis.

Las piezas audiovisuales están protagonizadas por figuras de la música, la comunicación y el deporte: Rafael Cotelo, Luana Persíncula, María Pía Fernández, Josefina González, Marcos Sarraute y Fernanda Kozak.

Respecto de la sífilis congénita, el MSP informó que en 2024 se detectaron 1.082 gestantes con pruebas positivas y que cada año alrededor de 200 recién nacidos portan la enfermedad.