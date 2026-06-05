La FUS expresó preocupación en el Parlamento por el futuro de los trabajadores de UCM

Autoridades del MSP y de ASSE, el jueves 5 de junio, durante la presentación de las acciones estratégicas para la situación de calle, las adicciones y la salud mental, en el Ministerio de Salud Pública.

La Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Senadores recibió este jueves a una delegación de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) acompañada de representantes del sindicato de la Unidad Coronaria Móvil (UCM). El tema central de la comparecencia fue la situación de los trabajadores de la empresa, a tres meses del anuncio de despidos y el traslado de sus operaciones al exterior.

El secretario general de la FUS, Marcos Franco, dijo este viernes a la diaria que, en primera instancia, los dirigentes del sindicato de UCM trasladaron a los legisladores las distintas problemáticas relacionadas a las condiciones laborales y a dificultades en la gestión de recursos humanos, dado que esa oficina, “que antes estaba en Uruguay, ahora se trasladó a Colombia”.

Sostuvo que, más allá de que sea ante la Comisión de Asuntos Laborales, “para los trabajadores de la salud siempre una instancia así es importante. UCM Falck es una empresa que hizo una reducción de personal, en la que existió un conflicto por una clara operativa de recorte, y con decisiones que vinieron desde Dinamarca. Su sede central es una multinacional en Europa y con la operativa lejos de Uruguay”.

El dirigente destacó que hubo una reducción de servicios y de personal, pero que la situación “ya venía desde hace tiempo”, con una reducción también de infraestructura. Consideró que UCM “es pionera en el mundo en servicio de emergencia médico móvil. Es una marca muy importante en Uruguay y ha tenido un enorme prestigio en lo que concierne a la salud”.

Franco recordó que años atrás había 40 móviles (ambulancias) distribuidos en distintos puntos de Montevideo y zona metropolitana, pero que hoy no superan las 12 unidades. Afirmó que hace algunos años había bases con cobertura de 24 horas, pero que recientemente hubo reducciones. Al respecto, dijo que, “sin embargo, la empresa participa en el servicio de cobertura de 911 con estas problemáticas. La FUS tiene serias dudas de cómo se llega a cubrir ese servicio 911. Habría que fiscalizar los tiempos que tiene de llegada”.

Acerca de la comparecencia, expresó que por todos estos temas “se hizo una exposición también en nombre de la FUS, respaldando las gestiones del sindicato, pero haciendo énfasis en que la federación, en conjunto con otros sectores vinculados a la salud de asistencia médica, observa dificultades. Por eso en la comisión se resaltó la importancia de originar una discusión sobre la salud, a través de una convocatoria por intermedio del Poder Ejecutivo a un diálogo nacional en salud, en el que los distintos sectores participen, analicen las dificultades, se discuta y se elaboren propuestas para mejorar la atención a los usuarios”.

Consultado acerca de qué devolución realizaron los legisladores que integran la comisión, Franco explicó que las actas de la sesión serán enviadas en los próximos días a la empresa UCM Falck, y que posteriormente procederán a citarla al Parlamento. “No hay que generar alarma, pero sí estamos preocupados por estas dificultades y no se visualiza que, en el corto y mediano plazo, se puedan resolver”.

Sobre la situación actual de los trabajadores, comentó que “se firmó un acta, de acuerdo con lo resuelto por una asamblea realizada por el sindicato de trabajadores de UCM, de la cual la FUS no participó. Los trabajadores decidieron aprobar un preacuerdo con la empresa, que estableció la incorporación de 21 funcionarios, mientras que el resto quedó desvinculado. A quienes no continuaron se les abonó un retiro incentivado. Actualmente, quedan menos de 500 trabajadores y lo que hoy importa es el futuro laboral de esos funcionarios”.

Robert Silva: “El Sistema Nacional Integrado de Salud necesita una revisión”

Por su parte, el presidente de la comisión y senador del Partido Colorado, Robert Silva, dijo este viernes a la diaria que “lo bueno fue que el conflicto se logró levantar y que se llegó a un preacuerdo entre las partes”.

Al respecto, comentó que el sindicato expuso sus críticas y puso en evidencia los problemas que enfrentan los trabajadores “vinculados a las relaciones laborales, al tema de que exista cualquier situación y que hay que ir directo a Colombia porque no hay en Uruguay ámbitos para tratar esos temas que puedan surgir. Por esos motivos se resolvió convocar e invitar a los representantes de la empresa para dialogar”.

Silva sostuvo que “lo importante en esta instancia es que fue un tema que se retomó, porque yo integro también la Comisión de Salud y, en ese ámbito, se había planteado atender a la salud como tema central. Llamémosle el Sistema Nacional Integrado de Salud o como queramos, que tiene diversos problemas y de distinta naturaleza. Uno es el que refiere a las relaciones laborales y estamos en el ámbito correcto, que es la Comisión de Legislación del Trabajo”.

En ese sentido, agregó que el senador del Frente Amplio Óscar Andrade propuso pedirle a la FUS que presente un documento que detalle los problemas expuestos. “Incluso desde la FUS expresaron que están a la espera de una reunión con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, desde abril, que no se ha dado. En ese pedido a la FUS, todos los legisladores estuvimos de acuerdo”.