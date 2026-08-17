La Asociación Española inauguró el primer Centro de Comando Asistencial

El objetivo principal de la herramienta es mejorar el flujo de pacientes en áreas como la emergencia y la internación; también agilizar la atención y reducir esperas, según contó a la diaria el gerente general de la mutualista.

La Asociación Española ya tiene en marcha el Centro de Comando Asistencial, una herramienta que llevó unos nueve meses poner en marcha y que permite hacer un seguimiento continuo de aspectos centrales para la atención, como la disponibilidad de camas, los tiempos de internación, los ingresos y las altas médicas, los traslados internos, la actividad de la emergencia, la coordinación de ambulancias y otros indicadores operativos de la mutualista.

En diálogo con la diaria, Alfredo Torres, el gerente general de la empresa, detalló que no surgió como una necesidad tecnológica, sino asistencial: “El año pasado tuvimos algunos inconvenientes a raíz de aglomeraciones de pacientes en emergencia, colas de ambulancia”, en parte porque alrededor de “un 27% de nuestros usuarios es mayor de 65 años”. Esto genera una mayor demanda de este servicio a raíz de enfermedades crónicas que requieren consultas frecuentes, además de una mayor demanda en otras áreas, como la internación.

En la emergencia se revisaron los procesos que estaban fallando. Todos los funcionarios, sobre todo los de enfermería y los nurses, instalaron un panel de control para eliminar “tiempos muertos”, por ejemplo, entre la higienización de un box y la entrada de otro paciente, el triage y la sala de atención de emergencia.

Alfredo Torres. Foto: Rodrigo Viera Amaral

La primera medida fue permitir que el tercio de los afiliados que utiliza la aplicación de la mutualista pueda pagar órdenes de emergencia y hacer un triage para que, desde la mutualista, lo llamen y sepan en qué situación se encuentra. También pueden hacer, de camino a la emergencia, “trámites que antes había que hacer al llegar y antes de ser atendido en consultorio”. “La mayoría de las consultas son banales, no son necesariamente una emergencia”, valoró Torres.

En la emergencia principal ocurrían otras situaciones burocráticas que demoraban la atención. Por ejemplo, cuando el médico indica una paraclínica (algún análisis), no sabía cuándo estaba el resultado. El paciente esperaba hasta que el médico recordara que tenía que fijarse si estaban los resultados y volvía a pasar. “Fuimos acortando esos tiempos con un panel de control que marca en horas lo que demora la persona desde que entró hasta que se va, en qué paso está su estadía; cuando llega el resultado del examen, avisa a la nurse que ya está y el médico va enseguida”, ejemplificó el gerente.

El mismo sistema se trasladó al sanatorio, que tiene más de 500 camas. El invierno es una época de gran demanda por infecciones respiratorias. En las altas, era un tema que se coordinaran cada uno de los especialistas: “Integramos todos esos datos a un software y eso a un panel que tiene un mapa de todo el sanatorio, que indica camas indicadas, libres, qué box requiere ser higienizado y cuál ya lo está, entre otras cosas”.

A esto se le sumaron otras decisiones. Por ejemplo, ahora los internistas no pueden dar altas antes o después de las 15.00; ahora es al mediodía o a las 15.00. “Son decisiones fundamentales para acortar los tiempos de espera; hay que estar lo menos posible en los centros de salud”, dijo.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Torres aclaró que las nuevas incorporaciones no requirieron nuevos recursos humanos: los que ya existían se incorporaron al sistema. El próximo paso es agregarle inteligencia artificial para detectar patrones que se repiten y generar estadísticas o predicciones para tomar decisiones, por ejemplo, en invierno.

“Somos la primera mutualista de Uruguay en digitalizar la gestión y una de las pocas en América; se aplica en San Pablo y en algunos lugares de Estados Unidos, que tomamos como referencia”, finalizó el gerente general.