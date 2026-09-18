Elecciones en el SMU: Clara Niz, candidata de Fosalba, es la nueva presidenta del gremio médico

La histórica agrupación de izquierda obtuvo la mayoría de los cargos en la primera elección electrónica del sindicato, en la que votaron 3.325 personas, el 40,8% del padrón habilitado.

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Clara Niz, candidata de Fosalba, es la nueva presidenta del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), luego de que su agrupación obtuviera la mayoría de los cargos en las elecciones de este jueves, según consta en el acta de la elección a la que accedió la diaria.

Estaban habilitados 8.141 votantes: 7.850 médicos y 291 estudiantes, y sufragaron 3.325 personas –3.196 médicos y 129 estudiantes–, lo que representa el 40,8% del padrón.

La elección fue la primera con voto electrónico en la historia del SMU y se desarrolló entre las 8.00 y las 19.00 de este jueves, margen en el que los socios votaron de forma remota o en la sede del sindicato.

Para el Comité Ejecutivo, el principal órgano de conducción del sindicato, Fosalba obtuvo 1.606 votos, Juntos 690 y Evolución Médica 511. Además, hubo 279 votos en blanco y 111 anulados. El acta establece que el órgano se integra con diez miembros médicos y que, mediante el mecanismo de adjudicación previsto, correspondieron cinco cargos a Fosalba, dos a Juntos y uno a Evolución Médica.

La nómina de Fosalba está encabezada por Niz y también incluye a Leonella Luzardo, Juan Pablo Soto, Juan Pablo Gesuele, Stephanie Viroga, Federico Figueredo, Andrea Simeone, Luis Figoli, Victoria Casada y Adriana Peveroni, entre otros candidatos. Por Juntos fueron proclamados, entre otros, Rodrigo Perna, Gerardo Eguren, Gonzalo Ferreira y Mónica Castilla. Evolución Médica tendrá entre sus representantes a Matías Ifrán y Mariana Kenny.

El resultado de la elección también dio a Fosalba la mayor representación en los otros órganos médicos. En el Consejo Arbitral, Fosalba obtuvo 1.624 votos, Juntos 715 y Evolución Médica 552. Hubo 320 votos en blanco y cuatro anulados. De los cuatro cargos médicos, dos correspondieron a Fosalba, uno a Juntos y uno a Evolución Médica.

En la Comisión Fiscal, Fosalba consiguió 1.645 votos, Juntos 677 y Evolución Médica 567. Se registraron 322 votos en blanco y 115 anulados. La distribución de los cinco cargos médicos fue de tres para Fosalba, uno para Juntos y uno para Evolución Médica.

En la Comisión de la Colonia de Vacaciones, Fosalba obtuvo 1.577 votos, Juntos 694 y Evolución Médica 503. Hubo 312 votos en blanco y 111 anulados. De los cinco cargos médicos, tres fueron para Fosalba, uno para Juntos y uno para Evolución Médica.

Respecto del grupo estudiantil, Estudiantes Independientes obtuvo 65 votos y Evolución Estudiantil 47, mientras que hubo 13 votos en blanco y cuatro anulados. Los tres cargos estudiantiles se distribuyeron entre dos para Estudiantes Independientes y uno para Evolución Estudiantil.

En la representación estudiantil de la Colonia de Vacaciones, Evolución Estudiantil obtuvo 73 votos y hubo 52 votos en blanco. Al tratarse de un único cargo, la representación correspondió a ese lema.

Con estos resultados, Fosalba quedó como la agrupación con mayor representación en los órganos electos para el período 2026-2029, luego de la gestión encabezada por el hasta ahora presidente del gremio, José Minarrieta, también integrante de Fosalba.