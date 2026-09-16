En lo que va del año, el Ministerio de Salud Pública registró 30 casos y ocho fallecimientos por la enfermedad.

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Este miércoles comenzó la vacunación contra el meningococo en la educación media, que comprende liceos, UTU y los Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción (Cecap). La primera jornada fue en el liceo 37 de Montevideo, donde estuvo presente la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Caggiani.

La ampliación progresiva de la vacunación por franjas etarias se resolvió en julio, a partir de la recomendación de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, luego de que se registrara un aumento inusual de casos de enfermedad meningocócica.

La vacunación de los adolescentes busca no solo protegerlos a ellos, sino también contribuir a reducir la circulación de la bacteria. Los adolescentes pueden ser portadores del meningococo sin presentar síntomas y transmitirlo a otras personas, por lo que aumentar la vacunación en esta población también ayuda a generar un efecto de protección para quienes los rodean.

En una visita al liceo, Lustemberg informó que el próximo centro educativo al que llegará la vacunación será el liceo 13, en los próximos días.

“Sabemos que genera dificultades para las familias acceder a la vacuna para adolescentes”, señaló la ministra. La estrategia busca facilitar ese acceso y alcanzar a la población de entre 6 y 15 años.

Sobre la situación epidemiológica, Lustemberg indicó que el meningococo continúa bajo vigilancia diaria. En lo que va del año se registraron 30 casos y ocho fallecimientos. Según explicó, la enfermedad se encuentra en “niveles de estancamiento”, aunque aseguró que las autoridades continúan “muy atentas”.

La ministra también pidió a las familias que agenden a los niños y adolescentes para recibir la vacuna y recordó la importancia de la vacunación de los lactantes.

En el caso de los niños pequeños, el esquema de vacunación contra el meningococo B contempla dosis a los 2, 4 y 15 meses, mientras que a los 12 meses se administra la vacuna que protege contra otros serogrupos de meningococo. Los registros muestran que la cobertura es muy alta para la primera dosis, a los 2 meses, pero disminuye para las siguientes.

Hasta el momento, la campaña en centros educativos alcanzó 463 escuelas de todo el país. Ahora, el ministerio comenzó a identificar liceos y otros centros de educación media con un “volumen importante de adolescentes” que pueden tener mayores dificultades para acceder a los centros de salud.

Las jornadas en los liceos también permitirán actualizar otras vacunas que estén pendientes en el carné de vacunación.

Lustemberg aseguró que existe disponibilidad de vacunas para cubrir todos los lugares donde sea necesario suministrarlas y adelantó que próximamente se anunciarán nuevas franjas etarias. “Nos comprometimos a cubrir entre los 2 y los 18 años”, recordó.

Para lograr un alcance nacional con la campaña, la cartera firmó un convenio con la Cámara de Seguros Privados de Salud. El acuerdo busca que las instituciones colaboren con la locomoción de los vacunadores y que todos los recursos del Sistema Nacional Integrado de Salud cooperen con la estrategia de vacunación, dijo Lustemberg.