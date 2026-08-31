Meningococo: MSP amplía la vacunación para nueva franja de 6 a 8 años

Lustemberg valoró que la ampliación permite que todos los niños y adolescentes de entre 6 y 15 años accedan a la vacuna contra la enfermedad y dijo que las franjas se seguirán ampliando.

A partir de las 17.00 de este lunes se abrirá nuevamente la agenda para la vacunación contra el meningococo. En esta oportunidad, la ampliación alcanza a los niños de entre 6 y 8 años. A partir de esto, “todos los niños entre 6 y 15 años tienen acceso a la vacuna”, señaló la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

La ampliación por franjas se resolvió en julio, a partir de la recomendación de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, luego de que se registrara un aumento inusual de casos de enfermedad meningocócica durante los últimos meses.

En paralelo con las jornadas de vacunación que ya se coordinaron con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para las escuelas la próxima semana, se incorporarán los liceos. La estrategia se coordina con las direcciones departamentales de salud, las inspecciones de ANEP y la Federación Uruguaya de Magisterio.

“Vamos avanzando”, afirmó Lustemberg, quien agradeció la adhesión de las familias a la campaña. Desde julio hasta ahora se vacunaron alrededor de 120.000 niños. En jornadas puntuales de vacunación se alcanzó a más de 25.000 personas. El Ministerio de Salud Pública aún analiza la distribución de los vacunados por franja etaria.

“Empezamos por los adolescentes porque son los portadores, pero queremos seguir avanzando para llegar a todos entre los 2 y los 18 años”, explicó la ministra. Además, adelantó que habrá otra jornada masiva de vacunación a partir de la nueva ampliación.

Por el volumen de población, Montevideo es un departamento que requiere habitualmente el uso de agenda, aunque cada departamento establece su modalidad de acuerdo con el funcionamiento de las jornadas. Tacuarembó y Paysandú funcionarán sin agenda previa a partir de la última ampliación. Cerro Largo, Flores, Florida, Soriano y Lavalleja tendrán una modalidad mixta, mientras que en el resto de los departamentos se utilizará agenda digital.

Lustemberg también insistió en la importancia de completar el esquema de vacunación contra el meningococo B en los niños de 2, 4, 12 y 15 meses. Señaló que la cobertura alcanza niveles muy altos con la primera dosis, a los 2 meses, pero “cae para las próximas dosis”.

Para concretar la ampliación anunciada este lunes, se adquirieron vacunas a través del Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. La inversión inicial fue de 10 millones de dólares y actualmente se analiza cómo continuará el financiamiento según las dosis que se compren como complemento.

Uruguay se encuentra en la semana epidemiológica 33 de la enfermedad. Desde el inicio del período se registraron 28 casos y siete fallecimientos. De los casos notificados, 12 corresponden a niños y adolescentes de entre 5 y 14 años. El serogrupo C es el predominante y está presente en más del 80% de los casos.

Consultada sobre el reciente fallecimiento de una niña en un centro de salud de Montevideo, la ministra señaló que todavía no están disponibles los resultados de los cultivos que permitirán determinar si existió presencia de la bacteria. Sin embargo, indicó que la niña presentó síntomas compatibles con una infección por meningococo. Por el momento, el caso es “de alta sospecha”, afirmó Lustemberg.