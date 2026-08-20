El MSP inició la jornada nacional de vacunación contra el meningococo para niños y adolescentes de 9 a 15 años

En Montevideo se habilitaron dos centros de vacunación masiva y la directora general de Salud, Laura Llambí, dijo que en esa franja etaria ya se administraron más de 87.000 dosis.

El lunes 17, el Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitó una nueva agenda para la vacunación contra el meningococo. La decisión estuvo enmarcada en la jornada de inoculación a nivel nacional, que se desplegó este jueves 20 en todo el país a niños, niñas y adolescentes de 9 a 15 años.

En el caso de Montevideo, la cartera habilitó dos centros de vacunación masiva ubicados en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y el Auditorio Nacional del Sodre, que, en conjunto, tienen un total de 10.000 cupos disponibles con agenda previa. En Canelones, que también requiere agenda, se habilitaron 11 puestos simultáneos con 5.000 cupos, mientras que la situación varía para el resto del país y la atención es sin agenda en vacunatorios habituales con horario extendido, direcciones departamentales de Salud, policlínicas y otros centros. En todos los casos, es necesario concurrir con la cédula de identidad del menor.

En una rueda de prensa desde el Auditorio Nacional del Sodre, la directora general de Salud, Laura Llambí, señaló que el balance de la jornada es “muy positivo” ya que se desarrolló con fluidez y puntualidad. Señaló que más de 120 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República colaboran con las tareas en ambos puntos.

Llambí dijo que en la franja etaria de 9 a 15 años ya se inocularon más de 87.000 dosis –lo que representa un 30%, aunque todavía aguardan por la cifra final tras la jornada– y “en todo el tramo del mes en cupos se dieron más de 50.000”, al tiempo que la generación de 11 años está “por arriba del 95%”. “Se evalúa que es un buen ritmo, una buena velocidad de vacunación, teniendo en cuenta que esta planificación siempre se hace mirando atentamente la situación epidemiológica, que continúa siendo la misma”, afirmó.

Dijo que, más allá de la jornada nacional, los vacunatorios de todo el país están vacunando con normalidad durante este jueves. Afirmó que las agendas continuarán funcionando y hay horas asignadas hasta fin de mes, aunque reiteró que son “dinámicas”: “Con vistas hacia setiembre, tenemos la semana que viene la reunión de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones para definir con más precisión, que lo vamos a anunciar, cómo se siguen cubriendo el resto de las cohortes, a partir de qué fecha y con qué modalidad”.

“No estando en brote, no estando en un nivel de alarma, no estando en una epidemia, el ritmo y la velocidad de vacunación, de acuerdo con las capacidades que tenemos en el país, es el adecuado”, recalcó. Precisamente, señaló que los casos de meningitis se encuentran en una “etapa estable” dado que no han incrementado los parámetros que las autoridades sanitarias consideran a la hora de evaluar si se transformó en un brote. Hasta ahora hubo 27 casos y 7 fallecidos.

“No se duplican con respecto a la semana anterior, no se triplican con respecto al histórico de otros años, no han aparecido brotes como uno cerca de otro –como contagios–, que esos son todos elementos de alarma que nos harían pensar que cambiamos de situación epidemiológica. Seguimos en la misma, en la semana hubo un reporte de caso más, pero que está estable, que no revistió gravedad y no hubo ningún otro fallecimiento”, afirmó.

La agenda, sin embargo, no es la única estrategia, sino que el MSP también prevé concurrir a escuelas e “incorporar a los liceos a partir de la semana que viene”, líneas entre las que distribuirán a los vacunadores. Justamente, la semana que viene inicia la vacunación en los liceos, pero se encuentran en diálogos con las autoridades educativas de la Administración Nacional de Educación Pública para ver qué centros educativos priorizar. “Jornadas puntuales, así como intensivas, en la medida en que se necesiten, se van a poder planificar”, indicó.