ASSE inauguró un nuevo policlínico en el Pereira Rossell y la remodelación en área de cuidados moderados del Hospital de la Mujer

Las obras en el hospital pediátrico abarcaron 565 metros cuadrados, con una inversión cercana a los 13 millones de pesos; en tanto, la remodelación de la unidad neonatal demandó 8 millones.

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La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inauguró este viernes un nuevo policlínico en el Hospital Pereira Rossell y la remodelación de la sala de cuidados moderados del Hospital de la Mujer.

El nuevo policlínico cuenta con 565 metros cuadrados. Se incorporaron tres consultorios polivalentes que se articularán con los ya existentes, por lo que el hospital dispondrá de hasta 28 consultorios, además del servicio de cardiología.

También se mejoraron la recepción, la admisión, el área de espera y el área de enfermería, así como los espacios destinados a procedimientos quirúrgicos pequeños. La intervención en el policlínico y el hall demandó una inversión cercana a los 13 millones de pesos.

La sala remodelada de cuidados moderados en el Hospital de la Mujer cuenta ahora con ocho camas, con posibilidad de ampliación a 10, y está ubicada junto al CTI.

El director del hospital pediátrico, Gustavo Giachetto, expresó que se están mejorando las condiciones edilicias del centro pediátrico. Detalló que en la unidad neonatal se intervinieron 150 metros cuadrados, con una inversión de 8 millones de pesos. El espacio dispone de hasta 10 unidades con un sector de estabilización, organizadas estratégicamente con los otros niveles de cuidado, detalló.

Giachetto señaló que no solo se mejoró esa área, sino también el sector de enfermería, donde se incorporó un área semicircular para que los bebés estén vigilados constantemente. Aseguró que todos los insumos son nuevos y destacó que también se mejoró el espacio destinado a las familias.

El director evaluó que el Pereira Rossell “es un centro con una demanda asistencial importante que desafía permanentemente” y realizó esta valoración tras su primer año de gestión.

En rueda de prensa, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, dijo que se está trabajando para mejorar las condiciones edilicias de ASSE tanto en policlínicas como en hospitales.

Danza adelantó que se va a refaccionar la cocina del Pereira Rossell, en una obra de unos 1.000 metros cuadrados y con una inversión de 63 millones de pesos, que será asumida por la actual administración.

La fachada del hospital pediátrico también requiere arreglos, dijo, y mencionó además que se están terminando obras en la sala cuatro de ginecología del Hospital de la Mujer. Allí se están finalizando habitaciones con disponibilidad para dos pacientes, con baño.

“Vamos por un modelo de asistencia más digna y mejores condiciones de trabajo para los trabajadores”, afirmó Danza.

En tanto, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que las obras forman parte de “la prioridad que asumimos desde un principio, que es mejorar las condiciones de atención de todos los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud”.