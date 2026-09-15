Hospital de San Carlos realizó la primera cirugía masculinizante a una persona trans

La directora del centro de salud, Evangelina Baeza, aseguró que este tipo de intervenciones continuarán porque se inscriben en el derecho de los pacientes a su identidad.

El Hospital de San Carlos hizo la primera cirugía de afirmación de género a una persona trans, un procedimiento que representa un importante avance en el acceso a este tipo de prestaciones en el ámbito de la salud pública en el interior del país.

La intervención consistió en una mastectomía total –extirpación completa de las mamas, preservando los músculos pectorales–, que se llevó a cabo el 31 de agosto luego de consultas previas con ginecología y del tratamiento de hormonización como parte del proceso de evaluación y preparación del paciente.

“Fue una cirugía relativamente sencilla, realizada en un tiempo de hora y media, menor al estipulado, por lo que la persona pudo retirarse a su domicilio en el mismo día”, destacó en diálogo con la diaria la doctora Evangelina Baeza, quien asumió la dirección del hospital el mes pasado.

La concreción de esta primera cirugía de masculinización de tórax constituye un paso significativo para la institución y para la comunidad trans. “No solo es el derecho a una intervención quirúrgica, sino el derecho a su identidad y a recibir acompañamiento, [por ejemplo, psicológico]”, dijo la directora, y recordó que este tipo de intervenciones “tiene una carga emocional importante para la persona”.

Actualmente, la persona que recibe la intervención se encuentra en etapa de posoperatorio, con controles a cargo de su ginecóloga y, en lo que respecta a la parte hormonal, de su endocrinóloga. También recibe acompañamiento de un equipo integrado por profesionales de psicología y medicina general.

Baeza indicó que el hospital tiene “la obligación de cumplir” con estas cirugías, por lo que la realización de la primera marca un hito. “Cuando los pacientes cumplan con los requisitos y estén dentro de sus derechos, se abordarán nuevamente, sin lugar a dudas”, aseguró.

Larga lista de espera en ASSE

La cirugía se concretó en el marco de una lista de espera con 134 personas en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para acceder a distintas intervenciones de reasignación de género (hormonización, cirugías genitales o de tórax) en el país.

Algunas están pendientes desde 2024, según informó El País este mes, tras consultar a la coordinadora del Programa Nacional de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Salud Pública, Florencia Forrisi. En San Carlos, sin embargo, no hay personas aguardando consultas, indicó Baeza.

En general, los atrasos se deben a esperas en “consultas de cirugía plástica para alguna actividad quirúrgica o una consulta con medicina sexual o la policlínica de diversidad del hospital Pereira Rossell”, de Montevideo, según detalló a Telemundo el gerente general de ASSE, Federico Martiarena.

Uno de los principales obstáculos es la falta de profesionales, imprescindibles antes de derivar a las personas a cirugía, lo cual está en vías de corregirse en el centro de referencia capitalino. En los primeros días de setiembre se logró asignar fecha para próximas consultas con especialistas a 118 personas, sostuvo Martiarena.