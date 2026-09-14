San Carlos tuvo su 6ª Marcha de la Diversidad bajo la consigna “Diversidad en resistencia, visibles y con voz”

Juan Martín Sánchez, referente de Rainbow Families, dijo que hay un “avance de discursos de odio y políticas de retrocesos a nivel regional y mundial” y expuso reclamos de la plataforma leída en la plaza Artigas.

Defensores de los derechos LGBTI+ se movilizaron en la 6ª Marcha de la Diversidad en San Carlos, el viernes 11, bajo la consigna “Diversidad en Resistencia, visibles y con voz”, organizada por el colectivo Rainbow Families y la Coordinadora Carolinos Diversos. A las 18.00 partieron desde la plaza Artigas, por la calle Treinta y Tres, en dirección a la plaza 19 de Abril y continuaron por Ituzaingó hacia 18 de Julio. Al llegar nuevamente a la plaza Artigas, hubo espectáculos musicales y la lectura de la proclama a cargo de Nahuel Correa, integrante de Carolinos Diversos.

Desde las 17.00 hubo puestos de artesanías de la Asociación de Artesanos Carolinos, como desde 2023, y un stand con material de salud sexual a cargo del personal del Hospital de San Carlos y la Red de Atención Primaria de la Administración de los Servicios de Salud del Estado de la localidad, donde se realizaron test rápidos de VIH y sífilis. Al igual que en ediciones anteriores, hubo un stand enfocado en la memoria del pasado reciente y los detenidos desaparecidos, y otro de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria.

En la previa de la marcha, la musicalización estuvo a cargo de la actriz y modelo Patricia Wolf y hubo shows de la multifacética actriz y drag queen Clarissa Crohn Oxymoron, oriunda del departamento, el cantante y compositor puntaesteño Luciano Estrella y la academia de danza carolina Al Alba - Arte en Movimiento. En tanto, el DJ Leandro Collins musicalizó la marcha y el cierre artístico fue de la banda de música tropical carolina Los Sabrosos.

Asimismo, en el marco de la campaña solidaria Juntos por Valentino, la Dirección de Género y Diversidad de la Intendencia de Maldonado (IDM) colocó una alcancía para juntar fondos para un niño de un año y pocos meses, oriundo del departamento, quien tiene una malformación congénita conocida como atresia de esófago tipo 3 que no le permite alimentarse por la boca, por lo que es alimentado mediante una sonda. El costo de la cirugía y el tratamiento es de 220.000 dólares.

Durante el acto protocolar, se otorgaron reconocimientos a la referente transfeminista y directora nacional del Departamento de Diversidad Sexual, que integra el Área de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, Josefina González, el doctor y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Daniel Turco Márquez y la docente, escritora y activista LGBTI+ Sheina Lee Leoni.

En contra de los discursos de odio y retrocesos

“La consigna responde al avance de los discursos de odio y las políticas de retrocesos en materia de derechos humanos a nivel regional y mundial vinculados a las personas de la comunidad LGBTI+ y a otros grupos [poblacionales]”, dijo Juan Martín Sánchez, integrante de Rainbow Families, a la diaria. En esta línea, afirmó que “es una forma de plantarse firme en contra de estas políticas y reivindicar el valor de que la comunidad sea visible y de la acción colectiva, es decir, el trabajo que hacen los colectivos para defender los derechos humanos”.

Si bien señaló que en Uruguay a nivel institucional “no se han dado retrocesos y la situación es más estable”, “preocupa el crecimiento de discursos de odio y la impunidad, sobre todo en redes sociales”. Indicó que a nivel político aún “se perciben algunos discursos de odio”, por lo que la consigna funciona como “un llamado de atención, de que hay que mirar el contexto regional y mundial”.

Sánchez hizo énfasis en las campañas de desinformación y en los bots -programas informáticos automatizados que simulan el comportamiento humano y realizan acciones como publicar, dar me gusta o compartir contenido-, en “cómo se instalan falsos relatos, cómo se desinforma y cómo se deshumaniza a las personas vulnerables y a las minorías como la comunidad LGBTI+”.

Personas trans en espera para intervenciones quirúrgicas genitales

Además de las políticas de retroceso y la importancia de la visibilidad de la comunidad LGBTI+, la proclama tuvo como eje central “el rechazo a cualquier discurso que minimice el terrorismo de Estado y el reclamo por verdad y justicia”. También apuntó a la importancia de que “se cumpla con los cupos laborales que establece la Ley Integral para Personas Trans en todo el país y el acceso a la salud, ya que hay varias personas en lista de espera para intervenciones quirúrgicas [genitales]”. Esto último “está siendo trabajado por el Consejo Departamental de Diversidad en Maldonado para solucionarlo”, dijo.

En el caso del departamento, aseguró que “se logró que esté cubierto el cupo en los llamados de la intendencia”, aunque “se debe seguir trabajando para que empresas privadas brinden oportunidades a personas de la comunidad LGBTI+”, uno de los compromisos asumidos en febrero por la directora de Género y Diversidad de la IDM, Sandra Suárez, quien participó en la marcha.

También puso foco en la defensa de la educación: “Es necesario dar los recursos necesarios, [el “6+1%” del producto interno bruto para la educación y la investigación], y que sea una educación con perspectiva de derechos humanos”, dijo Sánchez. Además, preocupa la salud mental y la cifra de suicidios en el departamento, que en 2025 registró 47 casos, mientras que a nivel nacional hubo 668.